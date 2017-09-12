Фестиваль SOUND UP, 19 сентября, Трехгорная мануфактура

Сразу две мировые симфонические премьеры состоятся в Москве в рамках двенадцатого концерта фестиваля новой музыки SOUND UP 19 сентября в здании Трехгорной мануфактуры

Впервые в России звучание большого симфонического оркестра и хора будет дополнено электроникой. Кроме того, в здании бывшей ткацкой фабрики готовится специальная сценография и необычные визуальные решения, которые также станут важнейшей частью перформанса.

Известный композитор, пианист и мультиинструменталист, один из пионеров российской неоклассической музыки Миша Мищенко представит свой новый альбом «Эксергия», в котором он виртуозно соединил звучащую махину оркестра и индустриальные шумы, записанные им в экспедициях на российских заводах. Эксергия - термин, придуманный в 70-х годах русскими физиками, означающий максимальное выражение КПД любой термодинамической системы. «Эксергия» Миши Мищенко – это альбом-метафора, состоящий из 5 частей, символизирующих 5 заводов и и 5 стихий (огонь, дерево, вода, земля, металл). В произведении используется весь потенциал музыкальных звуков - от сэмплов заводов и синтезаторов до симфонического оркестра и хора. Композитор сопоставляет человека, построенные им заводы и естественную природу, исследуя таким образом симбиотические отношения природы и индустриальных творений человека. Задача композитора - с помощью музыки выразить мощь всего, что достигнуто человечеством за всю историю его развития, и одновременно продемонстрировать максимальный потенциал музыки.

Звуки стихии огня были записаны на оружейном заводе в Подмосковье, в цехах которого отливают винтовки. За звуками воды Миша Мищенко отправился на Саяно-Шушенскую ГЭС. «Металл» записали на Магнитогорском металлургическом комбинате, «дерево» и «землю» - на лесоперерабатывающем и рудоперерабатывающем заводе.

Миша Мищенко: «При создании альбома «Эксергия» в прошлом году я вдохновлялся заводами, так как это проявление максимального КПД человека и его исследование мира, а также невероятная архитектура и сложность механизмов. Эпиграфом к альбому стала фраза «А вместо сердца – пламенный мотор», что лучше всего описывает человека как своеобразную термодинамическую систему. Мне хотелось показать всю мощь человека, который влияет на природу, внедряя технологии. В индустриализации есть своя красота и своя эстетика. Тот невероятный путь, который прошел человек от первобытного состояния до строительства заводов, - это ведь не что иное, как результат попыток перешагнуть через самого себя. Заводы здесь - как предмет искусства, как реализация таланта человечества, в данном случае - инженерно-научного. То есть звуки заводов - это то, как выражает себя человечество, реализующее свою тягу к исследованию мира, к развитию технологий и промышленности. Для меня был очень важен и выбор площадки для премьеры – в здании Трехгорной мануфактуры заводские шумы и симфонический оркестр должны сочетаться очень органично.»

Второй премьерой станет Оркестровая сюита Кирилла Рихтера, а также оркестровые версии его сочинений «Механизмы» и «Хронос», уже ставших хитами в аранжировке для камерного ансамбля. Это первое обращение молодого талантливого композитора к симфоническому оркестру, и он выбрал для себя классическое, почти «бетховенское» звучание.

Кирилл Рихтер: «Мне нравится обходиться минимальными и достаточно традиционными средствами в музыке. Я вдохновлялся Бетховеным, Равелем и Прокофьевым, и я влюблен в звучание академических инструментов. Я считаю, что сознательное ограничение в средствах выражения даст мне намного больше, чем если бы я с самого начала использовал необычные инструменты и электронику, которые вводят новые переменные. Я учусь быть предельно точным. Мне нравится захватывать внимание слушателей своей музыкой и не отпускать его до самого финала. Свою сюиту изначально я создавал как музыку о войне, со всеми ее ужасами и страхами, но потом понял, что пишу о чем-то большем. Это музыка о борьбе, человеческой воле и о том, во что мне хочется верить – триумфе любви. При любом исходе. Среди рушащегося на обломки мира. Что касается «Механизмов» и «Хроноса», эти пьесы изначально не задумывались как оркестровые, но я всегда хотел это сделать. Думаю, они зазвучат совершенно необычно и с новой силой».

Дирижером вечера станет Сергей Акимов, выпускник РАМ им. Гнесиных и студент Московской консерватории, один из наиболее многообещающих молодых дирижеров современности. В прошлом музыкальном сезоне он ассистировал таким мэтрам, как Геннадий Рождественский и Владимир Юровский при подготовке их программ с симфоническими оркестрами Московской консерватории, также вставал за пульты таких коллективов, как Бранденбургский симфонический оркестр, Национальный оркестр Монпелье, Филармонический оркестр Бухареста, Оркестры Ростовской и Костромской филармоний, «Студия Новой Музыки» и другие.

19 сентября. Трехгорная мануфактура, цех «Надежда»

(м. Краснопресненская, ул. Рочдельская, 15с1)