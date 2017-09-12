Mors Principium Est «Embers Of A Dying World»

Исполнитель: Mors Principium Est, Название: «Embers Of A Dying World», Стиль: мелодик дэт-метал, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Финская группа Mors Principium Est (чье громоздкое название переводится с латыни как ««смерть — это начало») - образец нестабильности состава. От участников первого созыва, основавших группу в 1999-м, не осталось никого. Музыкальный мозг команды — гитарист Энди Гиллион — появился в коллективе лишь в 2011-м. Остается лишь надеяться, что прочие участники МРЕ не стали жертвами неоднократно воспетой ими «старухи с косой», а нашли себя в иных ипостасях.

Шестой альбом «Embers Of A Dying World» предлагает нам очередную порцию ядреного смертоносного морсика, сваренного из мелодик дэт-металлических компонентов. Интригующее интро «Genesis» идеально вписалось бы в качестве саундрека к остросюжетным боевикам — с тою лишь разницей, что антагонистом презренного всеми супергероя оказывается Костлявая собственной персоной. Отсюда — неповторимое сочетание духоподъемного пафоса и обреченности, свойственной, в той или иной степени, всем трекам альбома.

Встретив свой последний восход в «Reclaim the Sun», наш герой ищет свою потустороннюю соперницу на роковом карнавале. Затягивающий слушателя трек «Masquerade» раскрывает типичную для мирового романтизма тему разоблачения ряженых — с тою лишь разницей, что под одной из масок скрывается Смерть, которая не может не выйти победительницей из этой дуэли. Краски еще сильнее сгущаются в следующей песне «Into the Dark», знаменующей невозможность возвращения героя в бренный мир.

В относительно ровной «The Drowning» он почти смиряется со своей участью, чтобы получить в награду дивной красоты женскую арию от своей неумолимой визави «Death Is the Beginning». Как тут не вспомнить реплику Ангела Смерти в обличье Ренаты Литвиновой из фильма «Последняя сказка Риты»: «Я влюбляюсь необратимо!». Все прочее — служит лишь иллюстрацией к данному тезису — за вычетом инструментала «Agnus Dei», прозрачно намекающем на возможность спасения.