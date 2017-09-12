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Matisyahu, 13 сентября, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

17:11 12.09.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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В спродюсированной Сэмом Рэйми «Шкатулке проклятия» у него небольшая, но веская роль экзорциста. Матисьяху оправдывает свое имя (в переводе с иврита - «божий дар») с середины нулевых, когда мини-фурор произвели и его первые две пластинки, и украшавший обе сингл «King Without a Crown».

С тех пор Матисьяху не раз сменил имидж и привычки (когда-то он, следуя правилам шаббата, не играл концерты, начинавшиеся после заката в пятницу; теперь, бывает, играет) и был замечен в коллаборациях с артистами в диапазоне от Sly & Robbie до Авичи. Его дискография составляет уже полдюжины альбомов, последний из которых называется «Undercurrent» и является информационным поводом грядущего шоу.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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