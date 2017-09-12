Children of Bodom, 16 сентября, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

Флагманы финской метал-сцены и самая успешная группа в стиле melodic death metal – “Дети Озера Бодом”, они же великолепные Children of Bodom, отпразднуют свой юбилей в России!

Свое неординарное название группа Children of Bodom позаимствовала у жуткой истории нераскрытого убийства трех тинейджеров, которое произошло 5 июня 1960 года на берегу озера Бодом, неподалеку от финской столицы. Песни группы содержат отсылки к различным фильмам ужасов и триллерам: «Кошмар на улице Вязов», «Изгоняющий дьявола», «Дети кукурузы», «Твин Пикс», а также к мистическим телесериалам и сумасшедшим телепередачам. В одних треках используются цитаты, в других — звуковые фрагменты, рисующие сюрреалистичные картины на полотне тяжелой и скоростной музыки CoB.

О классификации жанра Children of Bodom и по сей день не утихают споры между фанатами и критиками, которые причисляют группу к таким стилям как: melodic death metal, power metal, speed metal, thrash metal… Фронтмен группы, Алекси Лайхо предпочитает определять стиль группы, как «просто метал» и никак иначе.

То, за что поклонники обожают музыку Children of Bodom, остается неизменным вот уже на протяжении двух десятилетий – это бешеная скорость и ритм, брутальный вокал и драйвовые гитарные риффы, сочетающие в себе мелодизм и техничные соло-партии.

В 2017 году году Children of Bodom празднуют юбилей - мощнейший дебютный альбом группы «Something Wild» был выпущен ровно 20 лет назад, ознаменовав профессиональное рождение коллектива.

Чтобы отпраздновать это эпохальное событие, суперзвезды мелодичного финского дэт-метала отправляются в европейский гастрольный тур, приготовив для поклонников сногсшибательный сетлист песен.