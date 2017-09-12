Удо Диркшнайдер: Россия – наш второй дом

Около двух лет назад легенда немецкого металла, «классический» вокалист ACCEPT Удо Диркшнайдеробъявил специальный тур.

Под вывеской DIRKSCHNEIDER музыканты собрались исполнять золотые хиты 80-х, созданные в эпоху ACCEPT. Эта идея настолько полюбилась зрителям, что один тур превратился в серию гастролей по всему миру, в том числе и в России. В октябре этого года тевтонская машина DIRKSCHNEIDER уже второй (и последний в истории!) раз прокатится по России: от Санкт-Петербурга и Москвы до Владивостока.

KM.RU: Вначале проект Dirkschneider собирался концертировать полтора-два года, а потом вы хотели вернуться к работе своей группой U.D.O., однако, как я понимаю, турне продлится, как минимум до середины следующего года, а в октябре вы вернетесь в Россию (чего изначально не планировалось)…

Удо Диркшнайдер: Да, именно так. В самом начале речь вообще шла о 10-15 концертах и все. Но идея исполнять весь сет из классики ACCEPT оказалась по-настоящему взрывной! Затем мы планировали закончить тур DIRKSCHNEIDER после американского турне, которое состоялось в начале этого года, но многие спрашивали и спрашивали нас, почему мы не сыграли ту или иную песню, не хотим ли мы приехать еще раз, но уже с другм сет-листом… И в итоге мы решили, что мы можем составить почти новый сет-лист и сделать вторую часть тура DIRKSCHNEIDER. А вот после этого мы уже точно закончим! То есть, до конца года мы снова поездим по Европе, в начале следующего – снова отправимся в Америку, потом отыграем на паре летних фестивалей, а потом уже точно ВСЕ! Займемся выпуском нового альбома U.D.O. и поедем с нм в тур! Мне и правда хочется завершить эту историю. Как я всегда говорил: если ACCEPT завершит карьеру, я снова буду исполнять такие песни как “Balls To The Wall” или “Metal Heart”. Но пока ACCEPT существует, поклонник могут ходить на их шоу и слушать эти вещи. Сейчас мы работаем над 16-м альбомом U.D.O., и у нас полно своего материала, который мы можем сыграть, и без песен ACCEPT.

KM.RU: Какие сюрпризы вы готовите для второй части DIRKSCHNEIDER, в частности, российских шоу? Вы упомянули новый сет-лист… Также в Москве в прошлом году у вас было достаточно короткое шоу…

Удо Диркшнайдер: В прошлом году мы выступали в Москве на Ария Фесте, в этот раз будет сольный концерт, и мы сыграем полное шоу. Да, думаю, сет-лист станет настоящим сюрпризом! Мы выбрали некоторые песни, которые станут неожиданностью. Но я ничего не скажу, иначе это перестанет быть сюрпризом!

KM.RU: Также для России это первые выступления с новым гитаристом DIRKSCHNEIDER и U.D.O. – бразильцем Биллом Хадсоном!

Удо Диркшнайдер: Да! Кстати, его было не так просто найти, но нам повезло! У нас есть друг в Америке, и, когда она узнала, что мы ищем нового гитариста, сразу посоветовала Билла. Он прекрасно нам подошел. Что касается его предшественника Каспери, ничего плохого о нем я сказать не могу… По крайней мере, с музыкальной точки зрения. Скорее, он не подошел нам в человеческом плане. Он проработал с нами четыре года, но мы до сих пор испытывали проблемы в общении, он довольно молчалив, и это было не так просто. Что мы могли сделать? Да ничего!

KM.RU: Можете ли вы назвать три вещи, которые больше всего ассоциируются у вас с Россией?

Удо Диркшнайдер: Ооооо… три вещи? Их очень много! В первую очередь, это конечно вши люди, мне они очень нравятся. Нас всегда принимают очень хорошо. Мне очень нравится ваша ментальность. И комфорт. Я всегда чувствую себя очень комфортно в России. И, между тем, хммм… я очень часто бываю в России! (смеется).

KM.RU: Лет 14 назад вы записали песню «Поезд по России». Используете ли вы до сих пор этот вид транспорта во время гастролей у нас?

Удо Диркшнайдер: Иногда бывает, но в большинстве случаев мы все-таки предпочитаем лететь на самолете. Это здорово облегчает жизнь. Иногда мы проводили в поезде по три дня. Да и атмосфера в поездах сейчас сильно отличается от того, что была десять лет назад! Помню, раньше это было очень весело, все заканчивалось всеобщей вечеринкой для всех, кто там присутствовал, пением песен и так далее. Очень весело!

KM.RU: Бытует мнение, что металл мертв…

Удо Диркшнайдер: Как ты видишь, нет! (смеется)

KM.RU: Однако старые артисты уходят, появляется ли у них смена? Какие молодые группы вы могли бы порекомендовать?

Удо Диркшнайдер: Если честно, я не очень за этим слежу. Единственная молодая группа, за которой я следил это Kissin’ Dynamite, она правда очень неплохая, мы хорошие друзья, и я дал им кое-какие советы, что и как нужно делать. Я даже принимал участие в записи одной из песен: мы большие друзья с гитаристом, они были с нами в туре иначали спрашивать у меня совета: как вести себя на сцене и т.д. И я им немного помог. Они неплохо делают свою работу.

KM.RU: В прошлом году вы выпустили аудио версию своей концертной программы “Live – Back To The Roots”, почти через год, 4 августа 2017 появился DVD также с этого тура, но другого шоу. Обычно группы выпускают аудио и видео версии одного концерта одновременно. Почему так получилось? Хитрый маркетинговый ход?

Удо Диркшнайдер: На самом деле, проблема в том, что сначала мы так и хотели, выпустить CD и DVD с записью одного и того же концерта, но видеоматериалы с того шоу оказались ужасными. Мне не понравилось. Я привык предлагать людям высококачественный материал, поэтому пришлось все делать сначала. Мы записали еще одно шоу для DVD в Чехии, в большом зале, с большой сценой, и получилось неплохо. Именно то, что надо!

KM.RU: А почему вы сняли концерт именно в чешском Брно?

Удо Диркшнайдер: Нам показалось, что это лучший зал для таких целей, у нас получилось все организовать в лучшем виде, мы хорошо знаем местного промоутера, и это было самым оптимальным выбором. Другие залы были слишком маленькими.

KM.RU: Вообще я слышала, что чешские фанаты славятся тем, что оказывают хороший прием!

Удо Диркшнайдер: Да, это верно. Но не это было главным. Скорее, техническая часть, возможность показать крупное шоу, какое мы бы не смогли сделать в маленьком клубе.

KM.RU: Трудно ли вам переключаться между работой над новыми песнями U.D.O. и туром с DIRKSCHNEIDER?

Удо Диркшнайдер: Нет. У нас был перерыв после американского тура, и мы провели две недели на репетиционной базе, где начали сочинять песни. Все музыканты принесли свои идеи, мы их собрали и начали потихоньку готовить материал, аранжировки. Все происходит без спешки, легко.

KM.RU: Кстати, в конце нового DVD-концертника DIRKSCHNEIDER, когда идут закулисные съемки после шоу, играет песня U.D.O. “I Give As Good As I Get”…

Удо Диркшнайдер: На самом деле мы планировали использовать наш кавер на синатровскую ‘My Way”, но не получили разрешения от обладателей авторских прав. В итоге мы взяли “I Give As Good As I Get”, и она также очень подошла.

KM.RU: Я бы сказала, что это видится как раз как мостик от DIRKSCHNEIDER к возвращению U.D.O.!

Удо Диркшнайдер: Имен так! И в этом туре мы начинаем говорить о том, что мы скоро вернемся в качестве U.D.O. Мы уже готовим новый альбом U.D.O. и планируем выпустить его в следующем году. Мы сочинили уже больше половины материала.

KM.RU: Что вы можете пожелать вашим российским слушателям?

Удо Диркшнайдер: Что я могу сказать, что я могу сказать… (задумался). Приходите обязательно на наши концерты в октябре! Мы сами очень ждем этих шоу, ведь Россия – наш второй дом!

Фото предоставлено пресс-службой артиста