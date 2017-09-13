Лидер группы Lumen озвучил главные проблемы нынешней России

Группа Lumen отметила 10-летие своего альбома «Правда» большим концертом в московском клубе «16 Тонн» 11 сентября

Есть ощущение, что 2007-й был последним годом относительной стабильности, воцарившейся в России начала «нулевых». Цена нефти была на пике, теракты поутихли, многие в кои-то веки вздохнули спокойно. Да и знаменитый молодежный мем «верните мой 2007-й» явно появился не на пустом месте. Ведь именно на этот год приходится расцвет телеканала «A-One», с которым прогрессивные музыкальные деятели связывали большие и, увы, не оправдавшие себя, надежды.

Во многом именно совокупность всех этих факторов вывела уфимскую группу Lumen с ее шикарно изданным альбомом «Правда?» в топы. Как известно, Lumen — это музыка оголенных нервов. И даже в относительно благополучный для страны период Тэм Булатов зорко подмечал все наши общественно-политические нестроения и, подобно лирическому герою горьковского «Буревестника», эмоционально призывал бурю. Пластинка довольно скоро получила культовый статус. Поклонники группы до одури спорили со скептиками, оправдан ли выдвинутый в одной из песен пластинки лозунг «хватит играть в Че Гевару — пора им становиться!». А поскольку оформление CD и приложенные к изданию наклейки были стилизованы под граффити, многие тут же ринулись писать на стенах броские «люменские» речевки, провоцируя тем самым все новые и новые сетевые сражения.

Было что обсудить и в плане музыки «Правды?». Пожалуй, впервые группа разбавила свой суховатый альтернативный саунд лирическими бриджами; исполненными сомнения предприпевами, действующими по принципу затишья перед той самой бурей и энергичными рэповыми вставками. А в качестве эпилога — хрупкая акустическая баллада «Гореть», ставшая апологией названия группы и незаменимым концертным номером с непременными атрибутами в виде зажженных зрителями огоньков.

Все это можно было заново прочувствовать в небольшом клубе «16 Тонн», ведь «Правду?» Lumen сыграл от корки до корки. Подтянутый и улыбчивый Тэм Булатов ничуть не потерял за истекшиее время в плане энергетики и полностью погружался в исполняемый материл, признаваясь перед в «Иди в отмах», что, как и 10 лет назад, у него от этой песни мурашки по коже. Сила Булатова не в театрализации, а в способности устанавливать теснейший контакт со зрителями здесь и сейчас. Ведь как, например, можно было с высоты многолетнего гастрольного опыта обыграть в лицах типичные предъявы гопников «дай мне сигарет, дай денег на водку» - но нет. Вместо этого Булатов жестами давал понять в «Шести миллиардах», что новообретенные друзья могут совершенно неожиданно оказаться рядом, и с экспрессией разгоряченного юнца в который раз заклинал бурю: «Пусть она начнется, с...ка!».

Нельзя при этом утверждать, что Lumen продемонстрировал в «Тоннах» искусство прямого действия. Не стоит забывать, что знак вопроса в названии диска «Правда?» намекает на закономерные сомнения в оправданности стихийного молодежного бунта во имя социальной справедливости. Об этом он прямо заявил перед песней «Хватит». Булатов заметил, что и тогда, и сейчас Россия страдала от одних и тех же проблем, среди которых выделил продажу за рубеж ресурсов и оружия. Но если 10 лет назад казалось, что активное переустройство мира нас спасет, то сегодня пришло понимание того, что все-таки будет лучше, если перемены произойдут естественным путем.

Порою Булатов даже не стеснялся казаться перед своими поклонниками уязвимым. Впервые он решился вынести на люди историю записи песни «Тень». Несмотря на то, что припев в ней состоит в ней всего из одного слова, вокалист бился при его фиксации в студии целых две недели. За это время его успели возненавидеть все коллеги, зато результат получился действительно достойным. На концерте в «Тоннах» такой проблемы не возникло, но оно и неудивительно, поскольку в исполнении припева Тэму охотно помогли несколько сотен зрителей.

Конечно, было диковинно наблюдать собирающую стадионы команду в небольшом зале паба «16 Тонн». Но Lumen и не планировал устраивать из юбилея альбома громких акций, сообщив о концерте лишь за полторы недели до заветной даты. Да и, как признался Булатов на концерте, не привыкли они отмечать дни рождения собственных работ, поэтому нынешний повод и для них самих оказался достаточно неожиданным. Тех же, кто не успел, или кому мало, он пригласил в Питер 19 октября на фестиваль «Мир без наркотиков», где «Правда?» снова прозвучит целиком.

Альтернативный взгляд на юбилей «Правды?» от нашего многолетнего внештатного корреспондента Юлии Шершаковой читайте ЗДЕСЬ.