Lumen вспомнили самые бескомпромиссные и надрывные песни

Всевозможные юбилеи альбомов – тема очень странная: многие группы удачно пользуются ей в период творческого кризиса, когда нет другого повода сыграть большой концерт

Однако, это не про LUMEN, который не так давно выпустил новый альбом «Хроника бешеных дней» и успешно откатал его по стране. Этой группе, собирающей STADIUM, поводы не нужны, а концерт в честь десятилетия самой, пожалуй, протестной и жесткой пластинки LUMEN «Правда?!» стал событием эксклюзивным.

В следующем году группе LUMEN исполняется 20 лет - солидный срок для рок-группы. Многое менялось и в творчестве, и в мировоззрении музыкантов: после «Бури» вдруг наступало акустическое затишье с философскими и очень зрелыми размышлениями о любви, а за ним раздавался новый крик, соизмеримый с силой подросткового бунта. Но при всем при этом для большинства поклонников именно альбом «Правда?!» остается вершиной творчества группы.

После ее выхода про вокалиста LUMEN Рустема Булатова даже говорили, что это Цой сегодняшнего времени, в том смысле, что он способен вести за собой массы и менять сознание людей. Именно на альбоме «Правда?!» вышли самые бескомпромиссные и надрывные песни группы – до агрессии отчаянная «Пока ты спал», обреченная «Пора орать», заставляющая заглянуть вглубь себя и оценить свое место в обществе «6 миллиардов», гимн изгоев «Тень» и, наконец, разобранная на цитаты «Гореть». Многие из этих песен давно не звучали со сцены. Когда LUMEN выпустил акустический альбом, в котором было много рефлексии и мало социального протеста, многим начало казаться, что время «Правды?!» и вовсе прошло.

Однако, как признался на концерте Тэм, в действительности ни в стране, ни в мире ничего не изменилось: нас стало больше 6 миллиардов, а вместе с тем стало больше бессмысленных войн, больше жестокости и кровопролития, а вот самой правды стало еще меньше, поэтому альбом, выпущенный десять лет тому назад, сегодня актуален как никогда… Трек-лист был составлен так, чтобы подчеркнуть отсутствие перемен в обществе: помимо песен с альбома «Правда?!» были сыграны не менее острые и злободневные «Не спеши», «С4», «F…ck Off», «Государство»… В творчестве LUMEN много лирики, но в этот раз обошлось практически без нее, шепот о красоте и любви группа вновь оставила другим.

Площадкой для необычного концерта был выбран клуб «16 тонн», и в продажу поступило ограниченное количество билетов. Залы с такой небольшой вместимостью LUMEN перерос» даже не десять лет тому назад, а раньше, тем удивительнее и интереснее было смотреть и слушать концерт. Зал маленький, а вот размах поистине стадионный, и во многом этому способствовал идеально отстроенный звук (даже самые «мясистые» композиции звучали чисто и четко). Впрочем, и сами музыканты вели себя так, как будто перед ними стадион, широкими жестами и движениями вколачивая в зал энергию своих песен. Отличие от стадиона было лишь в том, что находилась группа при этом максимально близко к слушателям, на расстоянии вытянутой руки. Сочетание этой камерной близости и стадионного профессионализма группы и сделали концерт в «16 тоннах» действительно эксклюзивным и необычным.

Да и публика была не совсем обычной – слишком взрослой. Мы привыкли видеть на концертах LUMEN горячих подростков, похожих на героя песни «Хватит», у которого в рюкзаке Сникерс и Маркс. Их и спустя десять лет достаточно в нашем обществе. Но в "16 тонн" пришли другие слушатели: те, что горели именно тогда, десять лет тому назад. С некоторыми из них мне удалось пообщаться. Не многие из них стали Че Геварой: осели в офисах, создали семьи, привели на концерт своих детей. Мир они не поменяли, но, кажется, стали достойными людьми, а это уже немало. «Революция должна произойти в головах», - можно сказать, перефразируя известного всем герой Булгакова. И эту революцию LUMEN для многих смог совершить десять лет тому назад своей Правдой.

Альтернативный взгляд на юбилей «Правды?» читайте ЗДЕСЬ.

