Теуникова & SoundRussia «Russian сказки»

Исполнитель: Теуникова & SoundRussia, Название: «Russian сказки», Стиль: рок, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Незавидна участь рок-музыканта. Можно годами мучиться, держать себя в тонусе, тратить последние деньги на хорошие инструменты, переслушивать гигабайты чужой музыки, перелопачивать тонны книг — и писать, писать, писать лихорадочно. А в итоге выстреливает либо «Любочка» на музыку Radiohead и стихии Агнии Барто, либо «Аргентина-Ямайка», задуманная как чистый стеб.

Вот и с Юлией Теуниковой судьба сыграла злую шутку. Быть широко известной в узких кругах, выпустить альбом, задуманный как сборник пародий на нелюбимые песенные жанры, чтобы получить от критиков восторженные похвалы «давно бы так» и непременную ремарку, что «впрочем, она так и останется по-прежнему в своем подполье». Да уж, Шнурова певица вряд ли затмит, а жаль, ведь для этого есть все предпосылки: всеобъемлющая панорама современной российской жизни, зоркий глаз, тонкий ум, искрометный юмор и разнообразные аранжировки почти на любые вкусы. Ну и, конечно, архетипическая основа, замешанная на русских народных сказках.

«Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок», - эта универсальная пушкинская аксиома верна для духовно здорового общества. Там же, где все перевернуто с ног на голову, сказка воспринимается как опасный детонатор, который легче запретить или опорочить, нежели воспринять как диагноз или руководство к действию. Вот и получается, что «Заюшкина избушка» у нас воспевает рейдерский захват, а «Морозко» описывает всемогущего пахана, жестоко карающего за высказанную в глаза за правду о себе.

Прочие сюжеты позаимствованы из реальной жизни, но из-за этого не менее экстремальны. Праздношатающаяся тусовщица, упустившая своё счастье в лице ставшего послом в Гондурасе одноклассника; спесивая бизнес-леди, выскочившая за тривиального альфонса; сумасшедший менеджер, лихорадочно приветствующий назначенный на субботу конец света — лишь бы после этого не случился ненавистный офисный понедельник. Особняком «великий Ваня Охлобыстин», неумолимо окучивающий целевую аудиторию как в собственном обличье, так и под маской экранного доктора Быкова. Некоторые песни бессюжетны, что не мешает им быть энциклопедией русской жизни. «Гопницкая поминальная» органично прозвучала бы в устах любого музыканта из электрички. А «Черное море» воплощает мечту ватников, мечтающих услышать из уст условной группы хит о москалях и свидомитах.

Без правильно расставленный акцентов это пестрое собрание запросто могло бы превратиться в тошнотворное зубоскальство, которого навалом у нас и без Теуниковой. Но ее сила в том, что она всегда правильно расставляет метафизические акценты. Там, где обилие орков и гоблинов начинает зашкаливать, певица обязательно помянет о «капле православия в бесстыжих глазах», о любящем Отце, крепко держащем нас в своих руках и о том, что «ненавидите Бога — получите террор». Два бонуса, ранее изданных в виде отдельного сингла «Пара песен о Родине» напрочь лишены травестийного начала. Это вечные маяки, на которых невозможно сфокусировать взгляд, не определившись с отношением к тем вещам, которые Теуникова нещадно разоблачает в предыдущих песнях.