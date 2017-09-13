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«АнимациЯ», 17 сентября, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

17:46 13.09.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Группа «АнимациЯ» и лично Константин Кулясов приглашают всех своих слушателей

А также друзей, поклонников и сочувствующих оторваться «по самое не балуй» и зажечь «не по-детски» воскресным вечером на большом концерте в столичном ГЛАВCLUB GREEN CONCERT.

В связи с огромной востребованностью коллектива у публики «АнимациЯ» проехала большой успешный концертный тур. Группа изнутри прониклась жизнью и бытом народа, насквозь пропиталась не только пылью, но и духом Отечества, (нехило) впечатлилась увиденным и творчески переварив, отрефлексировала с присущей иронией.

Результатом всех этих путешествий (местами доходящих до захватывающих приключений) стала новая, этапная для «АнимициИ» программа «Русские города», которую и представит команда 17 сентября в Москве.

Остаётся добавить, что любимцы «рабочих кварталов» и «прогрессивной общественности» порадуют весь собравшийся в Главклубе честной народ, исполнив все свои самые лучшие, всенародные хиты, проверенные временем и любимые населением нашей необъятной Родины… вроде бы!

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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