]]> ]]>
Главная Музыка Анонсы

Ермен Анти («Адаптация»), 21 сентября, BIG BEN

17:57 13.09.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Материалы по теме:

В этом году АДАПТАЦИИ-25 лет. За это время АДАПТАЦИЯ выпустила 13 студийных альбомов

Сыграла 800 лихих концертов, исколесила весь бывший Советский Союз и половину Западной Европы. Шумела и гремела во Владивостоке и в Барселоне, в Архангельске и в Бишкеке.

Группа пережила несколько музыкальных эпох. АДАПТАЦИЯ менялась — но сохранилась энергия и индивидуальная интонация группы.

Самое главное: группа нашла своего слушателя, достучалась до умов и сердец тысяч людей. АДАПТАЦИЯ сочинила и записала мощные рок-песни, смогла сказать верные и важные слова про наше время — и нашлись люди, которые эти слова услышали и поняли.

В программе концерта новые песни, любимые слушателями хиты АДАПТАЦИИ, а также получасовой поэтический блок, и это – настоящая бомба! Стихи Ермена – реальная поэзия сегодняшнего дня, голоса улиц и информационных потоков, агония пост-модерна и анархия в чистом виде.

Песни Ермена – это символ свободы в самом широком понимании этого слова. Они звучат на русском языке, но каждая из них – это послание всем живущим на нашей планете, людям доброй воли и здравого смысла. Послание, подкреплённое драйвом, энергией и безудержной.

30 сентябяр Ермен Анти выступит с той же программой в московском клубе «Гарцующий дредноут», а днем позже — в коломенском «Хаммере».

Темы: Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.