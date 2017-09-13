Ермен Анти («Адаптация»), 21 сентября, BIG BEN

В этом году АДАПТАЦИИ-25 лет. За это время АДАПТАЦИЯ выпустила 13 студийных альбомов

Сыграла 800 лихих концертов, исколесила весь бывший Советский Союз и половину Западной Европы. Шумела и гремела во Владивостоке и в Барселоне, в Архангельске и в Бишкеке.

Группа пережила несколько музыкальных эпох. АДАПТАЦИЯ менялась — но сохранилась энергия и индивидуальная интонация группы.

Самое главное: группа нашла своего слушателя, достучалась до умов и сердец тысяч людей. АДАПТАЦИЯ сочинила и записала мощные рок-песни, смогла сказать верные и важные слова про наше время — и нашлись люди, которые эти слова услышали и поняли.

В программе концерта новые песни, любимые слушателями хиты АДАПТАЦИИ, а также получасовой поэтический блок, и это – настоящая бомба! Стихи Ермена – реальная поэзия сегодняшнего дня, голоса улиц и информационных потоков, агония пост-модерна и анархия в чистом виде.

Песни Ермена – это символ свободы в самом широком понимании этого слова. Они звучат на русском языке, но каждая из них – это послание всем живущим на нашей планете, людям доброй воли и здравого смысла. Послание, подкреплённое драйвом, энергией и безудержной.

30 сентябяр Ермен Анти выступит с той же программой в московском клубе «Гарцующий дредноут», а днем позже — в коломенском «Хаммере».