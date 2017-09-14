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Андрей Макаревич уличил группу Radiohead в плагиате

12:34 14.09.2017
Андрей Макаревич. Фото с сайта makar.info
Андрей Макаревич. Фото с сайта makar.info

Вокалист «Машины времени» Андрей Макаревич заметил, что клип «Lift» британской группы Radiohead скопирован с клипа «Место, где свет».

Ради наглядности музыкант выложил на своей странице оба видеоролика. «Очень некрасиво группа Radiohead содрала свой клип «Lift» с нашего клипа «Место, где свет», — пишет Макаревич в своем профиле на Facebook, передает Regnum.

Действие происходит в лифте — главный герой заходит в кабину и по ходу движения встречает различных героев. Клип Radiohead на песню «Lift» был опубликован на YouTube на официальном канале группы 12 сентября. Клип «Машины времени» вышел 11 сентября 2001 года.

Справедливости ради надо заметить, что аналогичный сюжет свойствен также клипу на песню Павла Кашина «Подсолнух», который вышел еще в 1996 году. Если создатели клипа Андрея Макаревича не ориентировались на эту работу, то вполне возможно, что и в случае Radiohead речи о плагиате отнюдь не идет.

Темы: Музыка в мире, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире рок-музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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14.09.2017, 18:50
Гость: всё спёкся либерал

его гнусявое выступления никому не надо а фуагру охота да и с госдепа за грязь на России нехватает на жизнь и поэтому приходиться судиться!хотелось мануэля и никонова (не из думы)увидеть не на первом канале а на помойке.
14.09.2017, 18:07
Гость: Реалист

не...на Флойд должен Гребень подать.Как бы по закону жанра :)
14.09.2017, 16:58
Гость: good

Злые (но информированные) языки поговаривали, что песенки на самый свой ударный диск андрейке купил папа у нераскрученных музыкантов в Питере.

Если это так, то у сынка комплекс!
Все комментарии (11)
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