Андрей Макаревич уличил группу Radiohead в плагиате

Вокалист «Машины времени» Андрей Макаревич заметил, что клип «Lift» британской группы Radiohead скопирован с клипа «Место, где свет».

Ради наглядности музыкант выложил на своей странице оба видеоролика. «Очень некрасиво группа Radiohead содрала свой клип «Lift» с нашего клипа «Место, где свет», — пишет Макаревич в своем профиле на Facebook, передает Regnum.

Действие происходит в лифте — главный герой заходит в кабину и по ходу движения встречает различных героев. Клип Radiohead на песню «Lift» был опубликован на YouTube на официальном канале группы 12 сентября. Клип «Машины времени» вышел 11 сентября 2001 года.

Справедливости ради надо заметить, что аналогичный сюжет свойствен также клипу на песню Павла Кашина «Подсолнух», который вышел еще в 1996 году. Если создатели клипа Андрея Макаревича не ориентировались на эту работу, то вполне возможно, что и в случае Radiohead речи о плагиате отнюдь не идет.