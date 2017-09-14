Адаптация «Radio Resistance»

Исполнитель: Адаптация, Название: «Radio Resistance», Стиль: панк-рок, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Ермен «Анти» не в первый раз прибегает к студийному переосмыслению прежнего наследия «Адаптации». В альбоме 2005 года «Уносимся прочь» были переиграны песни 1993-1997 годов, хорошо известные поклонникам группы. Увидевший свет восемь лет спустя «Пластилин» объединял гораздо менее известные треки из всевозможных бутлегов и концертников. Обе работы имеют подчеркнуто ретроспективный характер, что следует уже из их названий. «Уносимся прочь» как бы намекает на то, что отдали дань прошлому – и погнали дальше. «Пластилин», с одной стороны – привет аморфным и вязким 90-м, а с другой – намек на то, что нынешний Ермен волен лепить из того материала что угодно на свое усмотрение.

Не то с «Radio Resistance». Наряду с действительно неважно записанными в оригинале «Будущего нет» и «Памяти Курта Кобейна», здесь можно встретить песни из альбомов «Джут» и «За измену Родине», саунд которых ни в коем случае нельзя охарактеризовать как непродуманный или неряшливый. «Панки, хой» песня старая, но настолько любимая «болельщиками» «Адаптации», что Ермен после долгих колебаний все-таки вернул ее в концертные сет-листы. Что же касается классики жанра «Бищара-рай» и «Маяк над соломенным городом», то они даже по сравнению с версиями из «Уносимся прочь», обрели второе дыхание, ничуть не утратив лютости и драйва.

Желание постоянно совершенствовать свой песенный «золотой фонд» вещь крайне деликатная. Даже матерые зубры не раз спотыкались на этом, фактически превращаясь в кавер-бэнды, переигрывающих самих себя. Причин тут несколько. Во-первых, маниакальное стремление держать нос по ветру, вопреки элементарному здравому смыслу. Во-вторых, сложность в воспроизведении тех самых эмоций, с которыми эти песни создавались. В-третьих, неадекватность современного технического оснащения этим эмоциям. Даже если былую энергетику удавалось воспроизвести более-менее достоверно, то она нередко оказывалась загублена безликой цифрОй и потугами молодых музыкантов, не заставших тот контекст, в котором она зарождалась.

Ермен Анти избежал всех перечисленных ошибок, потому что у него была задача поважнее, чем следование форматам, модным тенденциям, потакание вкусам своей аудитории и эгоцентричное желание поиграть мускулами. С 2015 года в «Адаптации» участвует универсальный музыкант Вадим Курылев, чью фактурную гитару и таланты аранжировщика грех было бы не задействовать при работе над старыми песнями, не говоря уж о новых. К тому же Ержанов и Курылев – люди одного поколения и схожих убеждений, что позволило им сохранить дух легендарных песен, не игнорируя актуальных технических наработок, но звуча при этом контрапунктом по отношению к навязываемым ценностям нашего времени.

«Right now!» - с вызовом восклицает Ермен Анти на первых же аккордах «Живого», давая понять, что история творится здесь и сейчас. Благодаря этой реплике (а также забойным рок-н-ролльным солягам) Вадима Курылева гипертрофированный эскапизм песни отходит на задний план, уступая место дерзкому намерению сопротивляться любой ценой. Силы для этого сопротивления черпаются у метафизических соратников, сошедших с дистанции чуть раньше. Например, у лидера «Нирваны» - адресата песни «Памяти Курта Кобейна». Присущий первоисточнику юношеский нигилизм в новом варианте также ретушируется – за счет вплетенного в канву песни фрагмента из «Smells Like Teen Spirit» в исполнении Ермена Анти.

Девяностые кажутся сегодня Ермену беспрецедентным всплеском творческой свободы. Настроившись на эту волну, «Адаптация» ретранслирует сегодняшним 18-20летним нонконформистам неповторимое ощущение безграничных возможностей. Есть все основания полагать, что глаза у всех врубившихся в альбом будут такими же ясными, как у мальчика с обложки, жадно приникшего к винтажному приемнику.

Кстати, финальная «Встретимся» недвусмысленно дает понять, что следующий сеанс бесперебойной радиосвязи с 90-ми не за горами…