Одна из основательниц группы «Банд'Эрос» скончалась в США

Одна из первых солисток группы «Банд'Эрос» Рада Змихновская ушла из жизни в США.

Информацию подтвердили друзья певицы, назвав причиной смерти кровоизлияние в мозг. «Рада улетела к подруге в Калифорнию. В Америке у нее случилось кровоизлияние в мозг. Раду пытались откачать, но ничего не помогло. Сегодня утром она умерла», - приводит их слова издание Super. Группа «Банд'Эрос» была образована в Москве в 2005 году. Рада Змихновская оказалась среди основателей коллектива, но покинула его в 2007-м. В последние годы она работала в качестве кинопродюссера.

Об уходе Змихновской скорбит знавший ее лично солист группы «Корни» Александр Бердников. «Мы с ней гастролировали. В первый раз я ее узнал на совместном корпоративе, - признался он РЕН-ТВ. - Группа «Банд'Эрос» произвела на меня огромное впечатление. Тогда это была молодая команда, а она (Рада) очень талантливая. Она как костяк группы была, на ней все держалось. Она была у истоков коллектива. Действительно она много сделала для группы. Очень жалко, что ее не стало. Для меня это шок. Мы очень часто гастролировали, мы были друзьями. На гастролях мы много гуляли».

В 2006-м году наш портал KM.RU был чуть ли не первым изданием, взявшим интервью у молодой, но очень перспективной группы. Рада в том разговоре была очень обстоятельна. Вот как она, например, ответила на вопрос об остросоциальных песнях: «Вообще, r’n’b происходит из рэпа, следовательно, его проблематика близка к остросоциальной. Но петь о том, что жрать нечего, как-то неинтересно. Мы всегда проходили через такое, что, может быть, другие нации не выдержали. И я уверена, что все испытания мы в России прошли благодаря наличию у людей чувства юмора. Такого юмора, как у русских, больше нигде нет. Вот, например, Останкинская башня загорелась – кошмар же! А на следующий день байка: «Колбаса останкинская теперь только копчёная». На самом деле, мы не отрекаемся от остросоциальных тем. Но мы стараемся смотреть на любые, даже самые неподходящие на первый взгляд, вещи оптимистично и с юмором. Чёрт его знает, может, в этом и есть наша «фишка», - а может, просто – стиль жизни?»