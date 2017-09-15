На конкурсе «Новая волна» в Сочи победили сразу трое участников

Исходя из результатов трех туров международного конкурса «Новяа волна» равное количество баллов — 362 — оказалось у Сардора Милано из Узбекистана, Эрны Мир из Армении и молдавского трио DoReDos.

Все трое признаны победителями, сообщает 5-tv.ru. В общем зачете В финал конкурса вышли 14 участников из России, Армении, Молдовы, Украины, Казахстана, Вьетнама, Румынии, Узбекистана и Швеции. Россиянин Саша Санта оказался в результате на пятом месте, еще два исполнителя из России на шестом и девятом.

Конкурс молодых исполнителей «Новая волна» проводится ежегодно с 2002 года. До 2014 он проходил в Юрмале, но после запрета на посещение Латвии, введенного властями страны для некоторых российских музыкантов, организаторы перенесли «Новую волну» в Сочи.