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На конкурсе «Новая волна» в Сочи победили сразу трое участников

13:27 15.09.2017
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Исходя из результатов трех туров международного конкурса «Новяа волна» равное количество баллов — 362 — оказалось у Сардора Милано из Узбекистана, Эрны Мир из Армении и молдавского трио DoReDos.

Все трое признаны победителями, сообщает 5-tv.ru. В общем зачете В финал конкурса вышли 14 участников из России, Армении, Молдовы, Украины, Казахстана, Вьетнама, Румынии, Узбекистана и Швеции. Россиянин Саша Санта оказался в результате на пятом месте, еще два исполнителя из России на шестом и девятом.

Конкурс молодых исполнителей «Новая волна» проводится ежегодно с 2002 года. До 2014 он проходил в Юрмале, но после запрета на посещение Латвии, введенного властями страны для некоторых российских музыкантов, организаторы перенесли «Новую волну» в Сочи.

Темы: Конкурсы и фестивали, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные награды в России, Персоны и события в мире музыки
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