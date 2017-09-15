Егор Летов «Вершки и корешки» (переиздание CD+открытка)

Исполнитель: Егор Летов, Название: «Вершки и корешки», Стиль: акустический рок Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Русская народная сказка про вершки и корешки сродни дзенской притче о карме и бренности материального мира. Мол, вы друзья, как ни садитесь, кому-то будет доставаться всё, а кому-то ничего. На подобных парадоксах построена и вторая часть акустического студийного диптиха Егора Летова.

Двадцать девять лет назад Летов очень не любил акустику, но, тем не менее, записал альбом, который до конца жизни музыканта был эталонным для этого формата. Работа распадается на две части, однако при этом что-то (вроде «Все как у людей» и «Бери шинель» с подпевками Янки Дягилевой) продублировано на обоих дисках. Такие песни, как «Солдатами не рождаются», казалось бы более органично должны звучать в электричестве, но и в подобном варианте они не утрачивают ровным счетом ничего.

Одной акустической гитарой Летов здесь, впрочем, не ограничился. Помимо упомянутых женских бэк-вокальных партий, в «Вершках и корешках» звучит стилизованный под флейту свист, а в «Непонятной» всплывает растерянная слайд-гитара Кузи Уо. Перед «Песенкой о святости, мыше и камыше» Егор Летов внезапно объявляет этот номер, с одной стороны, выделяя его из череды прочих, а с другой — симулируя концертное исполнение.

«Вершки и корешки» уместнее считать не образчиком чистого искусства, а постмодернистской затеей. Тут много песен, которых в акустике у Летова больше нигде нет, поэтому альбом хорош как вещь в себе и для себя. Едва ли не большее значение, чем подбор и компоновка песен, имеет оформление диска. В нынешнем «выргородоском» переиздании вместе с буклетом обнаруживаем открытку с обложечным котом. На обороте читаем описание этой картины неизвестного американского художника. Утверждение «кот должен пугать зрителей, а он веселит их» применимо как к полотну, так и альбому. Недаром укрупненный портрет Летова на развороте буклета так удачно «рифмуется» с сюжетом картины.