Баста и Полина Гагарина вернулись на время в «Голос»

Выпуск № 3 слепых прослушиваний телешоу «Голос» транслировался по Первому каналу 15 сентября.

После долгого перерыва в жизни проекта был показан шуточный номер-сюрприз с участием известных музыкантов, сообщает InterMedia. Бывшие наставники «Голоса» Полина Гагарина и Баста исполнили дуэт Эминема и Дайдо «Stan», и к ним никто не повернулся, пока Баста не подкрался к кнопке Агутина и не нажал её. Александр Градский узнал коллег «спинным мозгом», хотя Пелагея была уверена, что «это не они». Впоследствии Пелагея оправдалась тем, что Баста читал партию Эминема более высоким голосом, чем запутал всех (кроме Градского).

Команду Димы Билана пополнил 23-летний Данил Буранов, недавно победивший в конкурсе «Высшая проба», организованном ПЦ Григория Лепса. Для Данила это была уже третья попытка пробиться на «Голос», и наконец она увенчалась успехом. Ещё одним новобранцем команды Билана стал певец Дима Вебер, также известный как ведущий "Радио Романтика".

В команду Леонида Агутина вошла Дарья Винокурова, работающая в театре Надежды Бабкиной «Русская песня». На слепом прослушивании Дарья далеко отошла от фольклорного репертуара, исполнив итальянскую песню 50-х годов «Canzone da due soldi».

