Знаменитый неоклассический композитор Людовико Эйнауди выступил в Москве

Знаменитый итальянский маэстро Людовико Эйнауди вновь посетил Москву, представив на суд публики свои новые произведения.

Визит маэстро в Первопрестольную совпал с празднованием Дня города, однако несмотря на обилие праздничных мероприятий в городе, многие москвичи и гости столицы предпочли скоротать два вечера в просторном Крокус Сити Холле.

Пожалуй, сегодня сложно представить, что обычная инструментальная музыка может с легкостью собрать такой большой зал. Ведь концерт не обещает ничего зрелищного, только и одну лишь музыку.

Эйнауди выступает с командой превосходных музыкантов-мультиинструменталистов. Разумеется, ведущая музыкальная линия пренадлежит роялю, за которым играет маэстро. Музыканты же помогают оформлять ее, направлять слушателя. Скрипка, виолончель, гитара, бас, перкуссия — вот и все обрамление. Но иногда скрипач начинает подыгрывать на синтезаторе, а гитарист и бас-гитарист беруться за перкуссионные инструменты.

Казалось бы на такой большой сцене, как Крокус, сложно заставить зал фокусироваться на шестерых малоподвижных артистов. Ан нет, зал весь концерт сидел как завороженный, тишина прерывалась лишь на овации в конце каждого произведения.

Быть может этому способствовал концептуальный видеоряд, который в сочетании с музыкой производил невероятно сильное впечатление. А быть может детально прорабоанный свет, не позволяющий рассеиваться вниманию слушателя.

Маэстро был молчалив. Лишь ближе к концу да на бисе он поблагодарил прекрасную столичную аудиторию за столь теплый прием.

В общей сложности концерт продлился более двух часов. Однако публике этого времени не хватило, казалось, что они могут сидеть как заколдованные в зале и четыре и более часов, лишь бы маэстро не прекращал играть. И их можно понять, музыка Эйнауди - легкая, воздушная — завораживает. Она явно говорит с каждым слушателем о чем-то своем, понятном лишь ему одному. И получается, как диалог с идеальным собеседником, мудрым, понимающим, спокойным. Помимо абсолютно новых композиций прозвучали несколько из прошлых альбомов.

Едва закончилось выступление, зрительский зал встал, но не затем, чтобы покинуть помещение, а для того, чтобы попросить Эйнауди вернуться за рояль. Маэстро не отказал, передав за кулисы бесчисленные букеты цветов, которые благодарная публика преподнесла ему.

Покидали сцену музыканты под длительные аплодисменты и крики «браво».

Фото: Наталья Ступникова