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Алла Пугачева озаботилась поисками партнера для дуэта

11:00 18.09.2017
Алла Пугачева © KM.RU
Алла Пугачева © KM.RU
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Алла Пугачева распространила информацию о поиске достойного партнера для дуэта.

Данную новость до общественности донесла известная поэтесса и композитор Любовь Воропаева, сообщает «Российский диалог». По ее словам, Алла Пугачева уже более года назад выкупила текст песни. Однако до сих пор не исполнила ее в связи с тем, что не может найти достойного артиста для дуэта.

«Там очень сильные стихи, глубокие», - рассказала композитор о песне, которую выкупила Примадонна. Поклонники певицы уже длительное время мечтают о выходе в свет ее новой песни. Однако Алла Пугачева, по мнению Любови Воропаевой, столкнулась со сложностями выбора второго исполнителя для создания хита.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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Комментарии читателей
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18.09.2017, 12:47
Гость: stalker

Насколько я помню наша "Примадонна" (как некоторые ее называют) уже много раз заявляла о завершении творческой карьеры. В этой связи она все больше напоминает персонажа анекдота, согласно которого англичанин уходит не попрощавшись, а еврей прощается, но не уходит.
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