Алла Пугачева озаботилась поисками партнера для дуэта

Алла Пугачева распространила информацию о поиске достойного партнера для дуэта.

Данную новость до общественности донесла известная поэтесса и композитор Любовь Воропаева, сообщает «Российский диалог». По ее словам, Алла Пугачева уже более года назад выкупила текст песни. Однако до сих пор не исполнила ее в связи с тем, что не может найти достойного артиста для дуэта.

«Там очень сильные стихи, глубокие», - рассказала композитор о песне, которую выкупила Примадонна. Поклонники певицы уже длительное время мечтают о выходе в свет ее новой песни. Однако Алла Пугачева, по мнению Любови Воропаевой, столкнулась со сложностями выбора второго исполнителя для создания хита.

