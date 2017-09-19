«Музыка без границ. Россия – Италия», 21 сентября, Государственная Третьяковская галерея

21 сентября 2017 года знаменитое Трио имени Рахманинова даст большой концерт совместно с Миланским квартетом духовых инструментов в Государственной Третьяковской Галерее, положив начало проекту «Музыка без границ. Россия – Италия»

В зале Врубеля, в окружении экспонатов русского изобразительного искусства, прозвучат шедевры камерной музыки Верди, Понкьелли, Бетховена, Моцарта.

«В рамках нашего традиционного сотрудничества с Газпромом представилась возможность пригласить выдающихся итальянских музыкантов для участия в проекте, – рассказывает Виктор Ямпольский, организатор проекта, пианист. – Итальянская школа игры на духовых инструментах не менее знаменита, чем прославленное итальянское «бельканто». Миланские исполнители на гобое, кларнете, фаготе, валторне «поют» на своих инструментах как итальянские оперные певцы. Духовики такого класса крайне редко приезжают в Россию для камерных выступлений. Безусловно, этот концерт станет значимым событием в музыкальной жизни столицы».

В рамках масштабного проекта «Музыка без границ. Россия – Италия» с сентября по декабрь 2017 года пройдут выступления и мастер-классы ведущих мастеров исполнительского искусства двух стран в Москве, Милане, Риме, Иркутске, Петербурге и других городах России и Италии. Этот серьезный музыкальный марафон, призванный укрепить культурное сотрудничество и объединить исполнительские традиции двух музыкальных мировых держав, проходит при сотрудничестве с ПАО «Газпром». Концерт в Государственной Третьяковской галерее состоится в дни 125-летия с момента передачи П.М. Третьяковым своей коллекции городу Москве.

В программе концерта:

Л. В. Бетховен. Квинтет для фортепиано, гобоя, кларнета, фагота и валторны, соч. 16.

Э. Клозе — В. Беллини. Дуэт для гобоя и кларнета в сопровождении фортепиано.

А. Понкьелли. Концертный дуэт для кларнета и виолончели «Паоло и Вирджиния» в сопровождении фортепиано (концертная обработка Наталии Савиновой).

В. А. Моцарт. Квинтет для фортепиано, гобоя, кларнета, фагота.

Концерт организован при поддержке ПАО «Газпром», Государственной Третьяковской Галереи, а также Итальянского Института культуры в Москве, Swiss Airlines, Департамента Культуры Правительства Москвы.