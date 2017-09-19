Презентация книги «Не жалейте о нас», 23 сентября, Студия 77

Презентация книги Саши Сеченовой «Не жалейте о нас» пройдет 23 сентября в Студии 77 на Рочдельской набережной 15, стр. 77

Софи живет, как и все шестнадцатилетнее девушки. Учится в школе, проводит время с лучшей подругой и не думает о будущем. Но только до тех пор, пока не влюбляется в двадцативосьмилетнего француза по имени Жак. Постепенно Софи понимает, что, как и он, хочет стать известным фотографом. Вот только не все окружающие способны принять ее выбор, а Жак не готов искренне полюбить юную девушку.

«Роман я писала три года. В первой редактуре он был выложен в интернет, когда мне было еще только шестнадцать лет. С тех пор он несколько раз переписывался».

«Один из людей, которому я посвятила эту книгу, встретился мне, как раз на ее середине. Это было долго и безответно. Софи повезло чуть больше, у нее было хоть что-то. У меня – ничего. Это были долгие два года, и теперь, к счастью, книга принадлежит не ему, а читателям».

«Для меня мой идеальный читатель – это чувственный, азартный и увлеченный человек. Мне нравятся молодые, талантливы и злые. Я верю, что наше поколение изменит мир. Главный вопрос: как?»

«Я хочу дать людям именно почувствовать. Чтобы слова физически касались их. Я хочу, чтобы читателю было больно. По-настоящему. Потому что если тебе больно, ты это уже не забудешь».

Саша Сеченова, автор.

Александра Сеченова родилась в Москве в 1997 году. Учится в Литературном Институте им. Горького и на сценарном факультете Московской Школы Кино. В 2016 году выиграла конкурс и опубликовала рассказ в сборнике "О Любви" издательства АСТ. Закончила курсы литературного мастерства в American University in Paris; при издательстве Астрель-СПБ; и в Creative Writing School.

Атмосферу Парижа будет создавать кавер-группа Zherer Band. В их исполнении вы услышите и классику французской музыки, и современных исполнителей - словно пройдетесь от Эйфелевой башни до Монмартра.

Всех гостей ждет welcome drink:)

Ссылки на встречи в соцсетях:

https://vk.com/sechenova_2309

https://www.facebook.com/events/1732298060168315??ti=ia