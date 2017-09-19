Lumen «Хроника бешеных дней»

Исполнитель: Lumen, Название: «Хроника бешеных дней», Стиль: альтернативный рок Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Уфимский Lumen продолжает держать руку на пульсе издыхающего мира. Новый альбом коллектива выстроен скорее как манифест, нежели как летопись с полей сражений. Уже одно название пластинки не должно обманывать: да, слово «хроники» намекает на позицию наблюдателя, однако эпитет «бешеный» уже содержит оценку. Lumen, как мало кто, умеет называет вещи своими именами, не вставая на чью-либо сторону.

Альбом создавался в самый разгар политического кризиса на Украине. Логично, что антивоенная риторика для него является определяющей. Конкретных оценок музыканты избегают, но, как минимум, в одной песне находим прозрачные указания на источник многих нынешних бед: «В другой стране зреет ложь». Весьма точный приговор содержится и в заглавной песне диска, где милитаристические амбиции сильных мира сего прямо выводятся из их детских комплексов («Взрослые люди играют в детей. А дети все время играют в войну»).

Звучание «Хроники...» бескомпромиссно. В песнях практически нет замедляющихся бриджей, обычно знаменующих у «Люмена» затишье перед боем. Местами это даже не панк и не альтернатива, а самый натуральный грув-метал, как нельзя лучше передающий озверение от происходящего. Кое-где в песне используются электронные эффекты, которые ассоциируются с тревожным ожиданием конца. Но нигде этот деструктив не берет вверх: гитары то и дело звучат с ним в перехлест и неизменно побеждают.

Такие вещи, как «Сын. Дом. Дерево» вообще выдержаны в ритмах тяжелого диско, язвительно напоминающем о том, что мы — чужие на этом празднике жизни. Объединяющих моментов тоже, впрочем, предостаточно. К ним можно отнести антивоенный гимн «Голоса мира», в припеве которого звучат хоровые партии участников пары десятков малоизвестных групп, и концертный боевик «Выше», под который положено прыгать, выпаривая из себя комплексы о мнимой собственной ущербности.

У «Люмена» уверенность в собственной правоте и сомнения в правильной оценке происходящего обычно идут рука об руку. Не стал исключением и альбом «Хроники бешеных дней». Тэм Булатов здесь нередко прибегает к каламбурам, сталкивая в практически идентичном фонетическом оформлении полярные понятия. В итоге «истина» легко превращается в «стену», «до поры» практически неотличимо от «топоры», а фраза «небо в огне — никто не будет в стороне» выглядит замкнутым кругом — благодаря тому, что ее концовка становится началом следующей фразы.

Особый смысл обретают даже тщательно расставленные паузы. Например, в «Докторе Времени» строчка «Больше доверяешь мнению других» разломлена надвое, из за чего в какой-то момент из нее выкристаллизовывается фраза «Больше доверяешь мне». Желание Булатова научить своих поклонников думать своей головой, не оглядываясь даже на позицию любимых музыкантов, не может не подкупать.