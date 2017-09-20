Григорий Лепс и Александр Буйнов получат награды Министерства культуры

Официальная церемония награждения деятелей культуры и искусства государственными наградами Российской Федерации и ведомственными наградами Минкультуры России состоится в Большом театре России 22 сентября.

Будут награждены певцы Александр Буйнов и Григорий Лепс, художественный руководитель Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина, художественный руководитель Российского государственного академического молодежного театра Алексей Бородин, артист Московского академического театра сатиры Михаил Державин, генеральный директор Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин, кинорежиссер Алла Сурикова и другие, сообщает InterMedia.

Церемонию проведет министр культуры Владимир Мединский. В заключение церемонии глава Минкультуры России наградит журналистов, освещающих актуальные события в сфере культуры.