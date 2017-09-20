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Григорий Лепс и Александр Буйнов получат награды Министерства культуры

14:55 20.09.2017
Григорий Лепс © KM.RU, Наталья Ступникова
Григорий Лепс © KM.RU, Наталья Ступникова
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Официальная церемония награждения деятелей культуры и искусства государственными наградами Российской Федерации и ведомственными наградами Минкультуры России состоится в Большом театре России 22 сентября.

Будут награждены певцы Александр Буйнов и Григорий Лепс, художественный руководитель Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина, художественный руководитель Российского государственного академического молодежного театра Алексей Бородин, артист Московского академического театра сатиры Михаил Державин, генеральный директор Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин, кинорежиссер Алла Сурикова и другие, сообщает InterMedia.

Церемонию проведет министр культуры Владимир Мединский. В заключение церемонии глава Минкультуры России наградит журналистов, освещающих актуальные события в сфере культуры.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Награды и премии в России, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
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20.09.2017, 18:41
Гость: прохожий

а лепс тоже певец?
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