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Sinner «Tequila Suicide»

17:03 20.09.2017 , Денис Ступников

Исполнитель: Sinner, Название: «Tequila Suicide», Стиль: мелодик глэм-метал, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Прошли те времена, когда хард-н-хэви командам, чтобы привлечь в свои ряды побольше поклонников, приходилось постоянно утяжеляться. Сейчас время миксов и беззубых предпочтений, поэтому даже ветеран немецкой металлической сцены Мэтт Синнер вынужден мимикрировать под безбашенного рок героя, ставящего во главу угла выпичку, женщин и мотоциклы, а музыку воспринимающего лишь как фон для отвязных вечеринок.

Как вы понимаете, особой находчивости и разнообразия здесь не нужно — достаточно уверенно петь о преимуществах гедонизма под незамысловатый рокот гитар. И лишь отдельные моменты в таких треках, как «Tequila Suicide», «Gypsy Rebels « и «Loud & Clear « напоминают, что вообще-то перед нами человек, который на раннем этапе своего творчества шел рука об руку с Accept.

Изредка Синнер вообще переквалифицируется в блюзмена и хриплым голосом поет под неспешные облегченные гитары о тяжелой доле патлатого бродяги («Sinner Blues»). Представьте себе, что наши Сергей Воронов или Николай Арутюнов во время своих блюзовых концертов превращаются пару-тройку раз в «Коррозию Металла» и подивитесь эффекту. А Синнер невозмутимо совмещает в своем творчестве блюзовую и металлическую линии, которые, как правило, идут параллельно и сходятся в одной точке лишь в исключительных случаях («Why»).

В 80-е Мэтт Синнер прошел увлечение глэм-металлом. Отголосок этих пристрастий можно уловить и в аляповатом оформлении альбома в стиле «карты, деьги, два ствола», и в разнокалиберном разделе бонусов, где, похоже, музыкант позволяет себе побыть таким, каким ему хочется самому. Стадионный боевик «House of Rock», похмельная баллада «Monday Morning» и лакированный эгоистический гимн «I Am» производят одинаково благоприятное впечатление. Если бы таким был весь альбом...

Темы: Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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