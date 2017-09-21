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В Доме винтажной музыки на ВДНХ запущен новый проект «Рок на виниле»

11:32 21.09.2017
Фото с сайта InterMedia
Фото с сайта InterMedia
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Премьера музыкальной программы «Рок на виниле» состоится в Доме винтажной музыки на ВДНХ 23 сентября.

«Рок на виниле» - это совместный проект Дома винтажной музыки и коллекционера винила Павла Каткова, сообщает InterMedia. Зрители услышат уникальные записи выступлений Элвиса Пресли, Beatles, Deep Purple, Police и других знаменитых музыкантов, которые повлияли на историю мирового рока ХХ века, сформировав его образ. «Винил требует камерности. Его не послушаешь в большом зале, - считает Павел Катков, - в этом смысле Дом винтажной музыки на ВДНХ – идеальная площадка. Это самый живой музей, который прямо-таки дышит историей музыки! Поэтому проект «Рок на виниле» со слоганом «Живая история звука» будет представлен именно здесь, на ВДНХ».

В качестве усилителя звука «оживет» и особо ценный музейный экспонат, которым гордится музей – знаменитые колонки из Abbey Road Studios, где группа Beatles записала свой последний альбом. Коллекционные виниловые пластинки поставят на иглу музейной ретро-аппаратуры, что добавит вечеру винтажного изыска

Кроме того, в рамках программы будет проведена экскурсия по музею ретро-аудиотехники с представлением в действии экспонатов, возраст которых более 100 лет. «Практически вся наша ретро-аппаратура находится в рабочем состоянии и обладает прекрасными «вокальными возможностями», что и будет продемонстрировано гостям, - сообщила директор Дома винтажной музыки Кристина Беленькая. Начало в 16.00.

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