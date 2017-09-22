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Мединский наградил Григория Лепса и Надежду Бабкину

16:29 22.09.2017
Григорий Лепс © KM.RU, Наталья Ступникова
Григорий Лепс © KM.RU, Наталья Ступникова

Григорий Лепс и Надежда Бабкина стали обладателями государственных наград Российской Федерации. Торжественная церемония награждения прошла в Атриуме Большого театра, награды вручал министр культуры РФ Владимир Мединский.

Как пишет РИА Новости, Надежда Бабкина была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» 3 степени. Этой же награды был удостоен художественный руководитель Российского государственного академического молодежного театра Алексей Бородин.

Григорий Лепс получил медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. Режиссер Алла Сурикова была награждена Орденом Почета, а орденом Дружбы наградили актрису Лидию Вележеву, актера Александра Галибина и профессора Московской государственной консерватории им. Чайковского Александра Ворошило.

Темы: Владимир Мединский, Награды и премии в России, Премии и награды в области искусства и шоу-бизнеса, Министерство культуры РФ
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