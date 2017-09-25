Николай Трубач раскрыл тайну своего исчезновения со сцены

Внезапное исчезновение певца Николая Трубача со сцены в начале «нулевых» оставалось одной из главных загадок отечественного шоу-бизнеса

Недавно Трубач попробовал себя в амплуа актера, снявшись в фильме Аллы Суриковой «Любовь и сакс». «Я попал в кино волей счастливого случая, – вспоминает Николай в интервью «Собеседнику». – На одной из вечеринок бомонда мы оказались за одним столиком с Аллой Ильиничной Суриковой, которую я обожаю с детства. Ее комедии любит вся страна, и я не исключение. Мы разговорились, и Суриковой понравился мой юмор. Через несколько дней она позвонила мне и пригласила меня сняться в своем фильме, музыкальной комедии, в одной из очень сочных, ярких ролей. В фильме «Любовь и сакс» я играю прожженного бандита, с огромными усами и множеством шрамов на лице. На вид мой герой очень страшный, но в душе добродушный».

Настоящая фамилия Николая Трубача — Харьковец. Псевдонимом он обязан своей специальности: музучилище он закончил как трубач и как дирижер-хоровик. «Я видел, что на парадах и концертах трубачи всегда впереди, – вспоминает то время Николай. – Мне тогда казалось, что девчонкам трубачи нравятся. Да и в те времена труба была модным инструментом. К моему большому удовольствию и радости, педагоги, которые проверяли мои физические и музыкальные данные, сошлись на том, что труба – это тот инструмент, на котором я смогу достичь успехов».

В начале «нулевых» Трубач тяжело заболел двусторонней пневмонией. «Тогда без боли на меня нельзя было смотреть, – вспоминает артист. – Я очень сильно похудел, весил всего 56 килограммов, это в два раза меньше моего обычного веса. Это было страшное зрелище. Чувствовал я себя ужасно: я не мог не то что работать и петь или играть на трубе, я даже помыться в душе был не в состоянии без посторонней помощи. Врачи делали все возможное, но долгое время лучше мне не становилось. Тогда медики заговорили об операции по удалению легкого, что, без сомнения, сделало бы меня творческим инвалидом, потому что я не знаю певцов с одним легким.

Артиста спасла супруга Елена, категорически запретившая врачам делать мужу ампутацию. «Своим спасением я в первую очередь обязан моей жене Лене. Она главный борец и боец, это она не дала меня зарезать. Врачи ее выгоняли из кабинетов, но она не сдавалась и в итоге оказалась права. Поэтому до последней капли крови я буду благодарен ей за это».

После болезни певец предельно минимизировал свое присутствие на сцене, уделяю побольше времени семье — жене Елене и двум их дочерям. «Моя болезнь стала сигналом, что пора прекратить эту дикую гонку за успехом и деньгами. Я вовремя притормозил и до сих пор работаю очень дозированно. Если вдруг у меня появляется усталость, сразу беру отпуск. Я очень внимательно отношусь к своему здоровью: не пью, не курю, занимаюсь спортом. Веду активный образ жизни, сочиняю много песен для разных артистов, снимаюсь в кино. И я очень рад, что последние 15 лет я смог уделить достаточно внимания своей семье, своим детям. Думаю, что принял правильное решение – закончить сумасшедшую пляску в нашем шоу-бизнесе, которой болеют многие мои коллеги»