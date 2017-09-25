Победительницу «Евровидения» Джамалу возмутили украинские законы

Триумфаторша «Евровидения-2016», украинская певица Джамала, выступила с критикой украинских законов.

Артистку возмутили языковые ограничения, введенные украинским парламентом, сообщает Ура.Ру со ссылкой на украинский Пятый канал. Джамала убеждена, что украинцы не должны вечно слушать «Два коляра» всего лишь потому, что песня на государственном языке. По мнению победительницы «Евровидения-2016», в мире очень много англоязычной украинской музыки и русскоязычной высокого уровня.

Джамала победила на международном конкурсе «Евровидение» в 2016 году, выступив с антироссийской песней «1944». Согласно тексту песни, советские войска, освободившие Крым от гитлеровцев, были названы «чужаками» и обвинены в «убийствах».

Вслед за этим постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов заявил, что певица Джамала может приехать на полуостров, однако могут возникнуть проблемы с позицией Киева.