«Анимация» спела во славу русских городов и погибших альпинистов

Группа «Анимация» показала программу «Русские города» в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT 17 сентября

Трагедия нашей страны в том, что мы как-то обычно стесняемся педалировать понятие «русский» в публичном пространстве. Поэтому когда деятели культуры выстраивают вокруг этого какой-либо проект или произведение, событие всегда тянет на маленькую сенсацию. В столичном «Главклубе» чистопольская «Анимация» выдержала генеральную линию от и до.

Первая же песня «Трамваи» звучала как приглашение к длительному путешествию по Матушке-России. Оно обещало быть увлекательным, ведь в окнах пущенных видеорядом к песне рисованных трамваев сияли физиономии четырех основных участников «Анимации». Да и саундтрек к поездке был выбран правильный, ведь в «Трамваях», помимо прочего, присутствуют слова «и звучит очередная «Дорожная»».

Путешествие успешно продолжилось в «Черте», которая содержит упоминание о семафорах. «Дневник» ознаменовал прибытие в манящий Питер транзитом через волжские города («В каждой песне дождливой калибр воды очень важен, Как костры-разговоры на Волге и ночь на Неве!» Сам дневник при этом зрителям тоже продемонстрировали на экране — и это была увесистая книжица в добротном кожаном переплете. В общем всё в лучших традициях Северной столицы!

Россией дело не ограничилось. Во время кавера на песню группы «Кино» «Атаман» «Анимация» завернула в Караганду, где на днях открылся памятник Виктору Цою. Монумент более чем спорный, но, судя по представленным кадрам, Кулясову и Ко скульптурная композиция по душе.

«Метро» вернуло всех на время в вечно спешащую куда-то Москву, где даже машинист электропоезда проносится мимо станций с такой оглушительной скоростью, что даже нет возможности успеть прочесть их названия. Единственное исключение - «Деловой центр». И это очень символично, потому что у многих Москва, увы, ассоциируется именно с источником дохода — и только с ним...

Одна из перевалочных станций оказалась у «Анимации» ну очень уж экзотической! Песню «Связь» от начала и до конца сопровождали изображения заснеженных гор и погибших на их фоне альпинистов. Так на концерте впервые возникла тема опасностей, нередко подстерегающих путника во время странствий.

Но такова уж специфика русского человека, что порою эти опасности мы создаем себе искусственно. Свидетельство тому — песня «Родина», под которую были продемонстрированы нарезки из курьезных видео с Ю-Туба. Пьянющие гопники, не способные удержать в руках бутылку; лихачи, рассекающие по городским улицам в... бытовой ванне; большой оригинал, дерущийся со своим противником собакой на поводке; изобретательный спортсмен, умеющий отжиматься без участия обеих рук... Вот так и живем!

Излишне говорить, что, несмотря на русофильское название программы, «Анимация» обошлась без квасного патриотизма. В концерте принимал участие легендарный баянист Рушан Аюпов, которого Константин Кулясов представил в качестве исполнителя таких берущих за живое русских песен, как «Трасса Е-95» «Алисы» и «За окошком месяц май» Гарика Сукачева. А про заглавную песню концерта Кулясов напомнил, что ее написал «самый русский автор» Эльдус Сайфулин. Кстати, практически одновременно с московским выступлением «Анимации» песня «Русские города» прорвалась на «Наше Радио». Поддержим отечественного производителя?