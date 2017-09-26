В честь 100-летия революции в Москве вспомнят композитора из ГУЛАГ Мосолова

Концерт-посвящение композитору Александру Мосолову состоится в Большом зале Московской консерватории 27 сентября.

Откроется вечер фильмом о композиторе «Казус Мосолова», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. На концерте выступит Симфонический оркестр радио «Орфей» под управлением Сергея Кондрашева, Государственный академический Московский областной хор им. Кожевникова и Академический хор русской песни радио «Орфей». Все они исполнят произведения Александра Мосолова.

Вечер пройдет в рамках нового этапа новый этап мультимедийного проекта «Возрождаем наследие русских композиторов. Неизвестный Мосолов», который представит Радиостанция «Орфей» и ПАО «Юнипро». Третий проект приурочен к столетию революционных событий 1917 года. Концерт посвящен первому авангардисту ХХ века – композитору Александру Мосолову, широко известному в 1920–30 гг. и практически забытому в наши дни. Еще в начале 30-х Мосолов на две недели был направлен в командировку в ГУЛАГ для работы над музыкой к фильму «Заключенные», снятому по пьесе Николая Погодина «Аристократы». Более двух недель Мосолов работал в Медвежьегорском лагере на берегу Онежского озера, заключенные которого пилили лес для Беломорканала. В печально известном 1937 году сам Мосолов был приговорен к восьми годам заключения в Волголаге. Впрочем, даже в лагере композитор оставался собой и вынашивал идею концерта для арфы в трех частях. За осужденного не побоялись вступиться Николай Мясковский и Рейнгольд Глиэр, и в августе 1938 года композитор был освобожден.