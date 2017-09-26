Илье Кормильцеву посвятили самый впечатляющий памятник

Фестиваль памяти Ильи Кормильцева «Иллюминатор» состоялся 24 сентября в клубе «Гластонберри»

Идеи Ильи Кормильцева не устаревают. Его программная статья «Великое рок-н-ролльное надувательство», появившаяся больше десяти лет назад, читается в наши дни так, будто написана вчера. Под знаком Кормильцева прошла в Олимпийском в феврале этого года почти вся «Чартова дюжина». К кормильцевским текстам обращались и продолжают обращаться молодые музыканты. Причем используются как стихи ставшие песнями ранее, так и сочиняется оригинальная музыка к стихотворениям, имевшим до сих пор исключительно печатную версию. А к концерту памяти был подготовлен еще один внушительный сюрприз.

В «Гластонберри» был представлен увесистый трехтомник с произведениями Кормильцева. Первая книга вмещает его стихотворное наследие, вторая — прозу, третья — интервью. Не исключено, что вскоре последует и четвертый том, а пока есть смысл поторопиться искать именно это издание в магазинах, поскольку на обложке одного из томов проскользнула опечатка, а значит этот тираж неминуемо станет очень скоро библиографической редкостью, стоящей немалые деньги. Оформлял издание многолетний дизайнер большинства главных екатеринбургских рок-альбомов Александр Коротич, назвавший трехтомник самым главным памятником Илье Кормильцеву.

Что до фестиваля «Иллюминатор», то он проходит ежегодно, начиная с 2009-го. Тогда это было камерное мероприятие в особняке Носова, а на этот раз на сцене выступили 18 групп! Для каждой из них имя Ильи Кормильцева — не пустой звук, хотя все они поминали мэтра по-разному. Диапазон действительно впечатлял: на протяжении семи часов можно было услышать все что угодно — от рафинированных денди из группы «Бостонское чаепитие» до брутальных хард-рокеров из латышской группы «КLИЕNT», показавшей зубодробильную версию «Взгляда с экрана».

Пожалуй, наиболее концептуально к кормильцевскому наследию подошли ребята из группы «Полугора». Услилив свой состав Светланой Чапуриной из «Дочери Монро и Кенндеди», они показали сразу нескольких песен зрелого «Наулилуса». В «Черных птицах» чапуринская домбра многократно усиливала заложенные туда параноидальные настроения. А в «Этих реках» «Полугора» перенесла действие в современность, спев не о «молоте в крови кузнеца», а о «портрете отца».

Перспективная команда AMARIA исполнила кавер на «Бриллиантовые дороги», фрагмент именно этой знаменитой песни группы «Наутилус Помпилиус» является официальным джинглом фестиваля. Версия песни, предложенная AMARIA в аранжировке Евгения Крючкова, прозвучала убедительно, - таково было мнение большинства присутствовавших в зале. Из собственного репертуара AMARIA выбрала для выступления «Стоунхендж» из готовящегося к релизу в ноябре рок-альбома «Бессонница».

Не все участники фестиваля обращались к каверам, предпочитая подобно Кормильцеву удивлять и шокировать. Впереди планеты всей здесь оказался Вис Виталис, который нацепив бороду, стим-панковские очки и потертую косуху, перевоплотился в грубоватого рок-н-ролльного бродягу и хриплым голосом исполнил несколькоц нецензурных песен в стиле ска-шансон. «Шнур сосет!» - одобрительно кричали ему из зала. «»Ленинград» остался в 90-х, а мы уже нулевые!» - парировал Вис. Зпавершал фестивал Ник Рок-н-Ролл с гитаристом Азатом Мухаметовым, которые удивляют и шокируют априори — вне зависимости от своих намерений и степени новизны исполняемых песен.

Организатор «Иллюминатора» Александр Самойленко из группы «Томас» принципиально делает вход на фестиваль бесплатным. А это значит, при наличии таких же, как он энтузиастов, «Иллюмитатору» быть и впредь!