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Сергей Лазарев покажет к своему 35-летию незабываемое шоу

12:37 27.09.2017
Сергей Лазарев © KM.RU, Кирилл Зыков
Сергей Лазарев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Один из ведущих поп-артистов нашей страны Сергей Лазарев представит новую концертную программу 19 апреля 2018 года в СК «Олимпийский».

Шоу будет приурочено к 35-летию, которое артист отпразднует 1 апреля, сообщает InterMedia. Певец обещает удивить публику незабываемой постановкой и новыми песнями. Начало концерта в 20.00.

Есть шанс, что в шоу в Москве примут участие специальные звездные гости.
Концерт станет частью юбилейного «N-Тура», который начнется 12 апреля в питерском Ледовом дворце. Релиз нового альбома певца пока назначил на декабрь 2017 года.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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