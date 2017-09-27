Сергей Лазарев покажет к своему 35-летию незабываемое шоу

Один из ведущих поп-артистов нашей страны Сергей Лазарев представит новую концертную программу 19 апреля 2018 года в СК «Олимпийский».

Шоу будет приурочено к 35-летию, которое артист отпразднует 1 апреля, сообщает InterMedia. Певец обещает удивить публику незабываемой постановкой и новыми песнями. Начало концерта в 20.00.

Есть шанс, что в шоу в Москве примут участие специальные звездные гости.

Концерт станет частью юбилейного «N-Тура», который начнется 12 апреля в питерском Ледовом дворце. Релиз нового альбома певца пока назначил на декабрь 2017 года.