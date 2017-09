Стинг, 3 октября, СК «Олимпийский»

Легендарный британский музыкант, певец и композитор Стинг (Sting) приедет в Москву в рамках мирового турне «57th & 9th» (c англ. – Тур «Между 57ой и 9ой»)

3 октября 2017 года артист даст единственный концерт в СК «Олимпийский». Долгожданное выступление состоится при поддержке группы виртуозных музыкантов – гитариста Доминика Миллера (Dominic Miller), барабанщика Джоша Фриза (Josh Freese) и гитариста Руфуса Миллера (Rufus Miller). Специальными гостями шоу станут Джо Самнер (Joe Sumner), а также аккордеонист Перси Кордона (Percy Cordona), часто выступающий вместе с группой The Last Bandoleros.

Для московской публики Стинг исполнит любимые поклонниками хиты группы «The Police», такие как «Roxanne», «Next To You», «Every Breath You Take», знаменитые песни из сольной карьеры, такие как «Englishman in New York», «Fragile», «Russians», «Fields Of Gold» и «Desert Rose», а также композиции из новой пластинки «57th & 9th» (2016).

Тур Стинга «57th & 9th» начался 1 февраля этого года в Ванкувере (Канада) и уже прошел при полных аншлагах по 50 городам Северной, Центральной и Южной Америки, Европы и Азии. Все шоу получили восторженные отзывы, как фанатов, так и критиков. Так, влиятельная британская газета The Daily Telegraph пишет: «В основе всего, что делает Стинг лежит величайший сочинительский талант, льющиеся мелодии, новаторские ритмы и содержательные тексты, исполненные виртуозным мастером, и, кажется, он получает истинное удовольствие от выступления на самом высоком уровне. Это шоу заслуживает высшего знака отличия!» Всего анонсировано более 100 концертов по всему миру.

«Шоу, с которым приедет Стинг, «фулл-продакшн», – рассказывает Ильдар Бакеев, генеральный директор компании-организатора Ildar Bakeev Entertainment, - а это означает, что в Москву приедет полное шоу, которое смотрят зрители по всему миру. Артист везет с собой абсолютно все: звуковое, световое, видео оборудование и сценическое оформление. На разогреве выступит его сын Джо Самнер. Москвичей ждет по-настоящему качественный концерт. Мы, со своей стороны, также готовим сюрпризы. Один из них – максимально близкое и удобное во всем туре расположение сцены по отношению к зрителю».

Двенадцатый студийный альбом Стинга «57th & 9th» стал первой рок-пластинкой артиста за тринадцать лет. Релиз состоялся 11 ноября 2016 на лейбле A&M/Interscope Records. В альбом вошло десять песен, которые демонстрируют всю гамму музыкальных стилей Стинга: от пронзительной гитарной «I Can’t Stop Thinking About You» до отвязной «Petrol Head» и гимнообразной «50,000». Продюсером лонгплея стал Мартин Кирзенбаум. Пластинка получила название в честь перекрёстка двух дорог на Манхэттене — пятьдесят седьмой и девятой — мимо которого Стинг каждый день ходил в студию. «57th & 9th» был записан всего за несколько недель при участии давних друзей артиста - гитариста Доминика Миллера, барабанщиков Винни Колайута и Джоша Фриза, знаменитого работами с Nine Inch Nails и Guns n' Roses, а также гитариста Лайла Уоркмана. Бэк-вокал обеспечила техасско-мексиканская группа The Last Bandoleros.

Тур «57th & 9th» организован компанией Live Nation Global Touring, подготовлен Cherrytree Management и RZO Entertainment. Организатор концерта в Москве – компания Ildar Bakeev Entertainment www.bakeev-ent.ru.