«Сектор Газовой Атаки», 30 сентября, Rock House

Этого события ждут все, кто следит за творчеством СГА с самого основания проекта

Группа представит свой 14-й студийный альбом с загадочным названием «Округ - не Колумбия»! Что на этот раз подготовили для своих фэнов московские панк-рокеры, мы обязательно узнаем 30 сентября в клубе Рок Хаус, где состоится презентация новой пластинки. В программе полюбившиеся хиты и новые песни с нового альбома! Пропустить такое событие нельзя! Московский концерт в клубе Рок Хаус откроет начало концертного тура группы по городам России, в поддержку новой пластинки. На концерте будет представлен обновлённый мерч и конечно сам альбом. Мы ждём вас 30 сентября. Приходите, будет жарко!