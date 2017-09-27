]]> ]]>
Главная Музыка Анонсы

«Сектор Газовой Атаки», 30 сентября, Rock House

17:09 27.09.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Материалы по теме:

Этого события ждут все, кто следит за творчеством СГА с самого основания проекта

Группа представит свой 14-й студийный альбом с загадочным названием «Округ - не Колумбия»! Что на этот раз подготовили для своих фэнов московские панк-рокеры, мы обязательно узнаем 30 сентября в клубе Рок Хаус, где состоится презентация новой пластинки. В программе полюбившиеся хиты и новые песни с нового альбома! Пропустить такое событие нельзя! Московский концерт в клубе Рок Хаус откроет начало концертного тура группы по городам России, в поддержку новой пластинки. На концерте будет представлен обновлённый мерч и конечно сам альбом. Мы ждём вас 30 сентября. Приходите, будет жарко!

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.