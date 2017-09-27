Сектор Газовой Атаки «Округ — не Колумбия»

Исполнитель: Сектор Газовой Атаки, Название: «Округ — не Колумбия», Стиль: панк-рок, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

К фанатам принято относиться с презрением. Чаще всего их не без оснований уличают в недалекости, навязчивости, амбициозности и повышенной конфликтности. При этом забывают, что прежде, чем начать творить что-то своё, ты должен научиться в совершенстве копировать чужое. К тому же именно фанаты, начиная заниматься делами той или иной группы, выводили ее на новый уровень. За примерами далеко ходить не надо, Олег Гененфельд и «Смысловые Галлюцинации», Марат Корчемный и «Пикник»...

Лидер «Сектора Газовой Атаки» Сергей «Ким» Сектор выбрал для себя неблагодарный путь. Уже название и концепция его коллектива подразумевают немилосердное эпигонство по отношению к творчеству Юрия Хоя. Поначалу так оно и было, но Сергей оказался на редкость плодовитым и целеустремленным автором. К тому же его отличали восприимчивость к конструктивной критике и умение делать правильные выводы из собственных просчетов. Неудивительно, что доля откровенно подражательных песен в каждом альбоме «СГА» постепенно сокращалась. И вот перед нами новая работа «Округ — не Колумбия», по итогам которой можно с уверенностью утверждать, что пуповина, постоянно связывавшая Кима с Хоем, наконец-то перерезана.

Напрямую о «Секторе Газа» в альбоме напоминает лишь «Деревенская», чей мотив отсылает к «Сельскому кайфу». Однако посыл этой песни вполне автономен и продуктивен: зачем нам рваться на Запад, когда там царит сплошной Вавилон, а в наших селах дышится так привольно? В тех же координатах можно рассматривать и название альбома «Округ — не Колумбия»: может, мы и не так уж самостоятельны, как эта злосчастная Колумбия, у нас хватает проблем, типа растущих аппетитов чиновников («Заплати за воздух») и всеобщей индифферентности («Мир жесток»), но лучше уж потертая косуха и мелочь на пиво, чем закомплексованная «чикса» с безупречной родословной («Мы идем»).

Наиболее броскими песнями альбома оказываются те, в которых заложен какой-то конфликт. Особенно Киму удаются песни на семейно-бытовые темы. «Камасутра» выстроена как напряженный диалог между ревнивой женой и заскучавшим мужем. Большинство взаимных инвектив собеседников бьют прямо в лоб. Но Ким отлично играет и на полутонах. Исключительно хорош тот момент, когда женский голос возмущается по поводу походов на футбол, а мужской примирительно добавляет: «За кубок!». Так нам дают понять, что нет неразрешимых противоречий, и способность спокойно обосновать свои пристрастия может послужить первым шагом к плодотворному диалогу.

Отрадное впечатление производят и бессюжетные зарисовки, вроде «Ночи», где поэтическое описание ночной прогулки с гитарой аккуратно подводит слушателя к основательной соляге Павла Кладиева. Остается пожелать Сергею Сектору лишь поменьше материться в песнях. Ведь для излюбленных ими сермяжных героев мат нередко используется для выражения бессилия, а уж с творческим потенциалом в «Округе...» как раз все в порядке.

Концертная презентация альбома «Округ — не Колумбия» состоится в клубе Rock House 30 сентября в 18.00.