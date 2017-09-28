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Церковь предложила национализировать советские песни

13:33 28.09.2017
Исполнитель песни Темная ночь» Марк Бернес. Фото с сайта kino-teatr.ru
Исполнитель песни Темная ночь» Марк Бернес. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Первый заместитель руководителя синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков заявил, что нужно национализировать советские песни, созданные по госзаказу.

Среди них «Темная ночь», «Эх, дороги», «Летят перелетные птицы» и ряд других произведений, сообщает «Интерфакс». «Это вопрос очень серьезный и очень сложный с юридической точки зрения, но эти произведения, которые я перечислил, и множество других мы должны вернуть в оборот», — сказал Щипков в ходе заседания межфракционной группы Госдумы по защите христианских ценностей.

Щипков объяснил необходимость национализации тем, что «сегодня большинство этих песен, произведений мы не слышим, потому что у них есть наследники, которые требуют деньги за то, чтобы эти песни звучали на нашем телевидении и радио», и посетовал, что «вместо этих замечательных песен мы слушаем откровенную халтуру».

Темы: Православная церковь в России, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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Комментарии читателей
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28.09.2017, 14:46
Гость: Реалистъ

Совершенно правильное решение !
28.09.2017, 14:40
Гость: Ося

Как говорится, "Ви хочите песен? Их есть у меня!" Три "ха-ха"! автор идеи, видимо, НЕ знает (иль прикидывается), что продюсеры и музыканты САМИ платят радиостанциям за то, чтобы те крутили их "откровенную халтуру". Ну, национализируют. Это два варианта: радиостанция ничего не платит за эфир, а оно им надо, если денег "шиш", Второй вариант: радиостанции ПЛАТЯТ Государству, а оно им и вовсе не надо. Таким образом, на радиостанции "Россия"(!!!) звучат зарубежные (амерские!) песни, потому что радиостанция за это НЕ платят. Есть третий вариант: ввести обязательную квоту на "национализированные песни" с отчетом о количестве и датах эфиров. Словом, как в анекдоте: "Прослушайте вашу любимую песню "Калинка"!"...
28.09.2017, 14:35
Гость: Трезвый

Разумное предложение и его нужно ("расширить и углубить"),то есть провести национализацию всей культуры,а иначе вернуться к родным советским истокам включая отделение церкви от государства.Неужели автор не понимает что разум уже покинул Россию и в ней царствует (шарит по карманам простых людей) невидимая рука рынка?
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