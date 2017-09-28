Церковь предложила национализировать советские песни

Первый заместитель руководителя синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков заявил, что нужно национализировать советские песни, созданные по госзаказу.

Среди них «Темная ночь», «Эх, дороги», «Летят перелетные птицы» и ряд других произведений, сообщает «Интерфакс». «Это вопрос очень серьезный и очень сложный с юридической точки зрения, но эти произведения, которые я перечислил, и множество других мы должны вернуть в оборот», — сказал Щипков в ходе заседания межфракционной группы Госдумы по защите христианских ценностей.

Щипков объяснил необходимость национализации тем, что «сегодня большинство этих песен, произведений мы не слышим, потому что у них есть наследники, которые требуют деньги за то, чтобы эти песни звучали на нашем телевидении и радио», и посетовал, что «вместо этих замечательных песен мы слушаем откровенную халтуру».