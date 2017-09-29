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Максим Фадеев представил дуэт с Григорием Лепсом

13:10 29.09.2017
Максим Фадеев. Фото Владимира Клавихо с сайта max-fadeev.ru
Максим Фадеев. Фото Владимира Клавихо с сайта max-fadeev.ru

Григорий Лепс и Максим Фадеев впервые показали совместный трек «Орлы или вороны».

Премьера песни прошла 28 сентября 2017 года на YouTube и iTunes, извещает InterMedia. « Я всегда знал одно. Бог впускает людей в нашу жизнь неслучайно. И всех, кто нас окружает, мы заслужили сами. И если пути расходятся — так должно быть. Убедился на своём опыте не раз и знаю, что должен поделиться этим с вами. Скажу честно, для меня это больше, чем песня. Сейчас мы только приоткроем завесу истории, которую скоро вам расскажем. И покажем», — рассказал про релиз Фадеев.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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