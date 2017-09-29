Максим Фадеев представил дуэт с Григорием Лепсом

Григорий Лепс и Максим Фадеев впервые показали совместный трек «Орлы или вороны».

Премьера песни прошла 28 сентября 2017 года на YouTube и iTunes, извещает InterMedia. « Я всегда знал одно. Бог впускает людей в нашу жизнь неслучайно. И всех, кто нас окружает, мы заслужили сами. И если пути расходятся — так должно быть. Убедился на своём опыте не раз и знаю, что должен поделиться этим с вами. Скажу честно, для меня это больше, чем песня. Сейчас мы только приоткроем завесу истории, которую скоро вам расскажем. И покажем», — рассказал про релиз Фадеев.