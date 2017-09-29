«Сектор Газовой Атаки»: «Смерть Юрия Хоя — это последствия сделанного им выбора»

Группа «Сектор Газовой Атаки» представит свой новый альбом «Округ — Не Колумбия» в столичном клубе Rock House 30 сентября

В преддверии этого концерта лидер группы Сергей «Ким» Сектор рассказал нашему изданию много интересного об обстоятельствах записи пластинки и своих творческих устремлениях.

«Сектор Газовой Атаки»

KM.RU: Недавно ты обмолвился, что каждый новый альбом дается все сложнее в организационном плане. С какими трудностями ты столкнулся, готовя «Округ – не Колумбия»?

- Ты знаешь, я написал этот альбом буквально за месяц! Причем до этого не сочинял больше года. А тут, в июне 16 года тексты пошли один за другим. Конечно? наброски на альбом были еще до этого, но основная часть пластинки была сделана именно в этот период. А трудности были дальше, уже на записи. Даже пришлось прервать запись на полгода, а потом заканчивать. Ну тут в двух словах не рассказать.

KM.RU: Как ты нашел музыкантов для записи альбома и как шло взаимодействие с ними? Что они привнесли по-твоему в саунд «СГА»?

- Альбом «Округ - не Колумбия» мы делали практически вдвоём. Я и гитарист Павел Кладиев, писали у него на студии, сводили там же. То есть основная и финальная работа висела на нас. Я конечно отлучался по другим студиям, записывал певиц на бэки, перезаписывал более качественно свой вокал и т. д. А затем все опять стекалось на основную студию, где и рождался этот альбом. Гитарист Паша привнёс в альбом хороший жирный звук, благодаря его участию мы сделали шаг на новый уровень. А вообще постарались все: каждый принявший участие в записи прыгнул выше головы.

«Сектор Газовой Атаки»

KM.RU: Песни, которые вошли в альбом, писались в течение одного какого-то короткого срока или же ты придирчиво выбирал их из разных периодов? Много ли осталось за бортом?

- В основном, именно в этом альбоме совсем новые песни. И только три композиции из 2011 года, такой небольшой и плавный переход от старого «СГА» к новому. За бортом остались некоторые треки, но я им найду применение в будущем.

KM.RU: Почему у альбома именно такое броское необычное название? Хотелось подчеркнуть тему суровости и при этом предпочтительности здешних мест?

- Да, не хватало креатива, и это название в точку. Оно интересное, живое. Кстати изначально рабочее название альбома было «Мир Жесток», но к счастью, в последний момент, я принял другое решение и не ошибся с выбором (у московской поп-панковой группы «Фиги» уже есть альбом со схожим названием - «Мир обречен», так что чутье Сергея не подвело — прим. ред.)

KM.RU: Аналогичный посыл, на мой взгляд, и в «Деревенской». Что послужило катализатором ? Какую роль играют отсылки в мелодии к «Сельскому кайфу» «Сектора Газа»?

- Там кстати и «Морячка» Газманова тоже слегка фигурирует. Это не новая наша тема про деревню, но как ты очень верно подметил в рецензии, она автономна, патриотична и наверное венчает все наши темы про сельскую жизнь. Отсылки к «Сектору Газа»? Ну конечно, для меня во многом Сектор газа синоним слову деревня и чернозём. Так повелось, такие ассоциации.

«Сектор Газовой Атаки»

KM.RU: В альбоме ощутима и социальна тема. Наболело?

- Да, и это еще политкорректно у меня получилось. А могло быть гораздо жестче.

KM.RU: Успешно продолжена линия бытовых песен, содержащих напряженную полемику со своенравными или даже, прямо скажем, стервозными женщинами. Почему эта проблема так тебя волнует? И насколько автобиографичны подобные песни?

- Я очень люблю бытовые песни, разборки мужа и жены это бесконечная тема и ее можно обыгрывать с разных ракурсов, разных точек зрения. Мне кажется, мои песни про быт делают людей немного добрее друг к другу. Ведь многое узнается и из своей жизни. К примеру когда вышел сингл «Пожалей», ребята писали, что каждое слово из этой песни, отражает их отношения и после совместного прослушивания со своей половинкой, многое пошло на лад. В общем мы практически музыкальные психологи (смеется). Любую проблему рассмотрим с разных сторон, дадим оценку и заставим задуматься.

KM.RU: Генетическое родство твоих песен с творчеством Юрия Хоя подразумевает, что «СГА», по идее, должен исполнять большое количество кавер-версий Хоя. Но этого не происходит. Почему? И связано ли это как-то с авторскими правами?

- Это не связано с правами, просто я сам предпочитаю слушать «Сектор Газа» в оригинале, и не воспринимаю никакие кавер-группы. Допустимо спеть на день памяти, но выступать с программой Юры для нас неприемлемо. Хой любил петь свое, считал что музыкант тогда состоялся, когда может и сочинить и спеть сам. Вот и мы, сочиняем и поем свое, тем мы наверное и интересны.

«Сектор Газовой Атаки»

KM.RU: Как ты относишься к концертам-посвящениям Юрию Хою? Какие из кавер-версий выделяешь и почему?

- На даты памяти я ничего против таких мероприятий не имею Я никого из кавер-групп не хочу выделять. Кавер-группа это тень, а что такое тень, когда ты видел свет!

KM.RU: Какие песни Хоя на тебя кардинальным образом повлияли и почему?

- На меня весь репертуар «Сектора» повлиял. Это счастливое время когда мы жили, ждали, а Юра творил и описывал нашу жизнь своими талантливыми текстами. Все рок-группы были далекими, небожители что-ли, а Хой он свой парень, он как ты и это изменило все восприятие музыки.

KM.RU: Каким вообще был Юрий Хой, каким от тебе запомнился? Какое место он мог бы по-твоему занимать в современной музыке?

- Он стебался прикалывался и был всегда в настроении. Он на фотках выглядел старше, и, вроде как, серьезный. А в жизни он был более молодой. Я разницы не ощущал в общении. В современной музыке Юра бы вряд ли нашел себя. Я верю в то, что он бы не свернул со своей колеи и писал в своем репертуаре — ну, может, более аккуратнее по ненормативной лексике.

«Сектор Газовой Атаки»

KM.RU: На твой взгляд, смерть Юрия Хоя была нелепой случайностью, неумолимой закономерностью или косвенным последствием сделанного им выбора? Была ли возможность ее как-то отсрочить?

- Это конечно же последствие сделанного выбора. И только они. Возможность отсрочить была, но обстоятельства сложились по другому...

KM.RU: Кто на твой взгляд является на нашей сцене подлинным продолжателем традиций «Сектора Газа» и почему?

- Пытающихся продолжить много, но по прошествии 17 лет после ухода Юры, можно смело сказать, второго «Сектора Газа» не появилось.

KM.RU: Расскажи о презентации 30 сентября? Чего на не ждать интересного?

- Мы сыграем много песен из нового альбома и презентуем клип. Кстати еще будет съемка этого концерта для DVD. В общем приходите, будет интересно!

Фото Андрея Науменко предоставлены группой