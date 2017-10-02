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Обнаружен убийца людей на кантри-фестивале в Лас-Вегасе

16:20 2.10.2017
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Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо огласил имя человека, который подозревается в стрельбе по толпе.

Преступником оказался 64-летний Стивен Пэддок, сообщает РИА «Новости». Страж порядка также подтвердил, что Пэддок ликвидирован. Помимо этого, установлено местонахождение женщины, которая разыскивалась в связи со стрельбой в Лас-Вегасе, сообщила полиция. Ее имя Мэри Лу Дэнли.

Кроме того, были обнаружены два автомобиля: внедорожник марки Hyundai Tucson и минивэн марки Chrysler Pacifica Touring. Они разыскивались в связи с инцидентом.
Напомним, по последним данным, в результате стрельбы погибли более 50 человек, еще 200 пострадали.

Темы: Происшествия в мире, Расследование преступлений в мире, Музыка в мире, Музыкальные фестивали в мире, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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02.10.2017, 22:48
Гость: Leon

Сказано очень верно.
02.10.2017, 19:57
Гость: kot

Первые результаты "безвиза" Украине. Оружие и 3 тысячи патронов в гос-цу помогли ультрас из украинской диаспоры.
02.10.2017, 19:48
Гость: жаль

Потеряли в США свою свободу и цивилизационный путь завоеванный еще Вашингтоном со своими единомышленниками. Власть в этой стране принадлежит 2-3 кланам. Почти тот же феодализм что на Востоке, даже еще хуже, там хоть законы для всех одни, а в США говорят одно, делают другое , полное двуличие и лицемерие даже к своим гражданам.
Я не политик и то понимаю, что СССР для США был благом, это соперничество как в спорте, есть на кого равняться или обогнать в чем-то, или найти более модернизованный способ решения задачи. Без достойного партнера или соперника идет деградация. Посмотрите во что превратилась Америка за те 20 лет когда мы были разрушены и деморализованы, у власти США полуграмотные детки из кланов на больших постах , официальные лица путают и страны, и выдумывают новые "Лим-по-по". Страна работает не на свое когда то свободное общество, а на компании которые наживаются на незаконных войнах, продаже оружия, захвате нефтяных пирогов в мире. И все это не для страны, а для себя.
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