Обнаружен убийца людей на кантри-фестивале в Лас-Вегасе

Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо огласил имя человека, который подозревается в стрельбе по толпе.

Преступником оказался 64-летний Стивен Пэддок, сообщает РИА «Новости». Страж порядка также подтвердил, что Пэддок ликвидирован. Помимо этого, установлено местонахождение женщины, которая разыскивалась в связи со стрельбой в Лас-Вегасе, сообщила полиция. Ее имя Мэри Лу Дэнли.

Кроме того, были обнаружены два автомобиля: внедорожник марки Hyundai Tucson и минивэн марки Chrysler Pacifica Touring. Они разыскивались в связи с инцидентом.

Напомним, по последним данным, в результате стрельбы погибли более 50 человек, еще 200 пострадали.