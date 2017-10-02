На кантри-фестивале расстреляны около 200 человек, более 50 погибших

Фестиваль кантри-музыки Route 91 Harvest в Лас-Вегасе омрачился кровавой драмой.

В результате стрельбы пострадали свыше 200 человек, сообщает InterMedia. Число погибших — порядка пятидесяти. в том числе офицеры полиции, которые пришли на концерт в качестве зрителей.

Сообщается, что сам нападавший — один из местных жителей — был убит в перестрелке. Центральный бульвар Лас-Вегаса перекрыт, полиция в настоящий момент разыскивает других участников. Мотивы преступника на данный момент не раскрываются.