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На кантри-фестивале расстреляны около 200 человек, более 50 погибших

13:13 2.10.2017

Фестиваль кантри-музыки Route 91 Harvest в Лас-Вегасе омрачился кровавой драмой.

В результате стрельбы пострадали свыше 200 человек, сообщает InterMedia. Число погибших — порядка пятидесяти. в том числе офицеры полиции, которые пришли на концерт в качестве зрителей.

Сообщается, что сам нападавший — один из местных жителей — был убит в перестрелке. Центральный бульвар Лас-Вегаса перекрыт, полиция в настоящий момент разыскивает других участников. Мотивы преступника на данный момент не раскрываются.

Темы: Происшествия в мире, Музыка в мире, Музыкальные фестивали в мире, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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02.10.2017, 14:50
Гость: Остап

Для этого пулемет нужен.
02.10.2017, 14:38
Гость: доллар - грязная зеленая бумажка.

при таком количестве огнестрела на руках населения СШП даже страшно представить, что произойдет при крушении долларовой пирамиды.
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