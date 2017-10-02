25/17 «Ева едет в Вавилон»

Исполнитель: 25/17, Название: «Tequila Suicide», Стиль: рэпкор, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

«А между нами просто случилась жизнь»… Эта строчка из песни группы 25/17 «Стриптиз» лучше всего отображает основную идею нового альбома музыкантов с библейским названием «Ева едет в Вавилон». Название – библейское, а тематика самая что ни на есть земная – любовь мужчины и женщины во всех ее оттенках, чаще темных, чем светлых.

То, что группа 25/17 не боится экспериментов, она доказала давно. Начиная с рэпа и прославившись именно как рэп-исполнители, музыканты вдруг стали выдавать очень качественный и очень громкий рок-н-ролл. Рэперы отнеслись к этому настороженно, а вот поклонники рок-музыки, напротив, благосклонно приняли 25/17 и оказывали им горячую поддержку на концертах и фестивалях. Да и как ни оказывать, если по эмоциональному накалу, напору, по качеству сыгранных рифов, живому гитарному звучанию 25/17 превосходили многих именитых рок-музыкантов. И сначала музыканты, вроде, как-то пытались сочетать одно с другим, а потом стали разграничивать свою аудиторию, исполняя рэп и рок на концертах в разные дни.

Все ждали, что же будет дальше – рэп, рок или группа попробует еще какой-нибудь путь? И вот вышел альбом «Ева едет в Вавилон», альбом необычный, странный, полностью экспериментальный и от того даже кажущийся совершенно нехитовым. Это не мейнстрим, это не для радиоротаций и не для фестивалей, это как раз «только для своих, чужие не поймут». В новом альбоме 25/17 намешано все: фирменные речитативы Бледного, мелодичные мотивы Анта, мощные гитарные соло, соединенные с гранжевой небрежностью и грязноватостью, а еще джазовые мотивы, очаровательные перкуссии и даже что-то такое всем знакомое из «Мурки» или «Гоп-Стоп, мы подошли из-за угла». «Любовь была недолгой, а череп – хрупким», поэтому без русского шансона никуда.

25/17 любит цитаты и аллюзии, и в новом альбоме это проявляется не только в текстах, но и в музыкальном материале: то и дело где-нибудь проскакивает то Нирвана, то Высоцкий, причем, это не плагиат и не заимствование, а именно отсылка к творчеству тех, кого музыканты 25/17 уважают и любят. Подобно тому, как они цитируют Бродского в песне «Комната», удачно вплетая в свой текст образы и идеи поэта, они также удачно вплетают чужие музыкальные приемы в свои аранжировки.

К слову о цитатах. Тексты 25/17 всегда отличались сложностью: по строчкам раскиданы отсылки к Библии, шедеврам мирового кинематографа, классической литературе. Чтобы разгадывать эти ребусы, нужно обладать хорошей эрудицией и начитанностью. Новый альбом не стал исключением. Казалось бы, все просто: отношение мужчины и женщины, ревность, доводящая до бешенства, все беды от баб, «кто-то наши случки за любовь выдал» и прочая чернуха (да-да, любовь она вот такая). Но название-то у альбома библейское, и начинаешь невольно искать в песнях вторые смыслы. И находишь уже в первой песне: «Она мечтает о сыне на сапфировом троне». Сапфировый трон – символ из Ветхого завета, связанный с пророчествами Иезекииля. И понятная, казалось бы, история о девушке, отвергающей мишуру жизни, приобретает совершенно иной смысл.

И так в каждой песне: идеи спрятаны вглубь таких вот неожиданных строчек. Впрочем, с библейской темой альбом связывает еще и то, что некоторые песни очень похожи на страшные притчи о том, как не надо жить, мыслить, любить. Никакого морализаторства: вот вам история, а выводы делайте сами.

Про альбом «Ева едет в Вавилон» сами участники говорили, что это женская версия «Русского подорожника». На альбоме действительно есть лирика (хотя, скорей всего, самая мелодичная и лиричная композиция «Скелеты» все-таки не встанет в один ряд с такими песнями, как «Жду чуда» или «Вирус»); много интересной музыки и много именно песен, а не читки, но в последнее время творчество 25/17 как раз и развивается по этому вектору, поэтому здесь все закономерно. Тем не менее многим чего-нибудь да не хватит: девушкам – красивых историй (слишком уж много здесь «пацанского»), поклонникам рока – напористости, энергии и долгих гитарных проигрышей, вроде, того, что звучит в песне «Живым», ну а тру-рэперы вообще, возможно, не поймут, что это такое и с чем это надо есть. Для них у 25/17 есть другие песни.

Да, альбом пойдет не у всех, но тем не менее вряд ли кто-то посчитает его неинтересным. Он интересен на столько, что за творчеством 25/17 хочется наблюдать дальше.