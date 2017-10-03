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Тимати возьмет перерыв в карьере ради своей дочери

13:23 3.10.2017
Фото @timatiofficial via Instagram
Фото @timatiofficial via Instagram

Рэпер Тимати заявил о перерыве в своей карьере. Об этом музыкант написал в своем блоге в Instagram.

По словам артиста, во всей суете шоу-бизнеса он не хотел бы пропустить детство своей дочери. Освободившееся от концертов время он планирует посвятить именно ей.

Тимати отметил, что последний большой сольный концерт в Москве состоится в СК «Олимпийский» 4 ноября. После этого рэпер планирует покинуть сцену года на три.

«Я не ухожу со сцены, просто более трезво расставляю приоритеты. Такого уровня шоу и постановка + подготовка такой площадки как Олимпийский, требуют месяцы работы», - резюмировал музыкант.

Тимати добавил, что весной состоится выход его нового альбома, который будет поддержан одноименным туром.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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03.10.2017, 15:25
Гость: Новость планетарного масштаба...

Да смилуйся ты рэп-батюшка, да над твоей паствой раболепной... Что, уже писать не о чем? Не думаю...
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