Тимати возьмет перерыв в карьере ради своей дочери

Рэпер Тимати заявил о перерыве в своей карьере. Об этом музыкант написал в своем блоге в Instagram.

По словам артиста, во всей суете шоу-бизнеса он не хотел бы пропустить детство своей дочери. Освободившееся от концертов время он планирует посвятить именно ей.

Тимати отметил, что последний большой сольный концерт в Москве состоится в СК «Олимпийский» 4 ноября. После этого рэпер планирует покинуть сцену года на три.

«Я не ухожу со сцены, просто более трезво расставляю приоритеты. Такого уровня шоу и постановка + подготовка такой площадки как Олимпийский, требуют месяцы работы», - резюмировал музыкант.

Тимати добавил, что весной состоится выход его нового альбома, который будет поддержан одноименным туром.