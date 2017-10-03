«Сектор Газовой Атаки» научил выживать в криминальных районах Москвы

Концертная презентация нового альбома «Сектора Газовой Атаки» «Округ — не Колумбия» состоялась в московском клубе Red House

Творческой потенции Сергея «Кима» Сектора можно позавидовать. Количество альбомов и сборников, выпущенных «СГА», давно перевалило за двадцать. Сергей наверняка мог бы выпускать релизы и чаще, но кризис музыкальной индустрии не очень располагает к каким-то совсем уж стахановским темпам. Тем не менее, «Сектору» удается держаться на плаву. Новый альбом увидел свет сразу в нескольких физических форматах, включая красивое коллекционное издание в слип-кейсе и даже компакт-кассету.

К презентации был снят и клип на заглавную песню пластинки, Его премьера произошла непосредственно перед концертом. Ролик имеет ярко выраженный сюжет: в обычной столичной семье из окраинного района столицы (или даже Новой Москвы) растет симпатичный малец. Папа возлагает на отпрыска большие надежды, полагая, что тот несколько раз в неделю посещает спортивную секцию. Однако парнишка, сделав себе модный пост-панковский начес и затянув красный «стиляжный» галстук- селедку идет репетировать в школьной рок-группе. Клип выстроен так, что зрителю недвусмысленно дают понять: панковское музицирование способно уберечь от шпаны с криминальных районов надежнее, чем боевые искусства. Отличная мотивация для подростковой аудитории!

С песни «Округ» «СГА» начали и концерт. В конечном счете группа сыграла как раз половину альбома, причем по ходу действия Сергей Сектор сетовал, что некоторые новинки звучат сыровато и не так, как задумывались. Согласиться с ним было трудно, но надо учитывать, что материал концерта снимался для второго официального DVD команды, а значит планка качества априори была завышена.

На сцене Сергей держался достаточно уверенно, непринужденно общаясь со зрителями и подвигая их подпевать в наиболее ударных участках рефренов. Такая естественность дана далеко не всем рок-артистам. Некоторые реплики он прямо выводил из содержания исполняемых песен. Например, завершая композицию на деревенскую тематику, он призвал музыкантов: «Глуши мотор». Внешний вид Сергея, имеющий много общего с обликом Юрия Хоя с непривычки мог поначалу и насторожить. Однако потом приходила понимание, что в этой косухе и в этих очках, будто позаимствованных у героев фильма Рашинада Нугманова «Игла», есть своего рода живительная подлинность, которая недоступна многим нынешним субтильным рафинированным певцам.

Меломанов, даже шапочно знакомым с творчеством «СГА», известно, что Сергея Ким принципиально не паразитирует на наследии Хоя. Единственный реверанс в его сторону сделал, посвятив лидеру «Сектора Газа» песню «Фанат» с узнаваемым припевом про Дедушку Мороза. Подобно Хою, Сергей делает ставки на жанровые песни. Блоками прозвучали на конецрте песнопения сельского цикла, мистическая трилогия, бытовуха, дембельские вещи, а также переделки советских шлягеров, вроде «Ландышей» и «Кабы не было зимы». Нишу эту никак нельзя назвать удобной. Ведь, с одной стороны, тебя постоянно норовят уличить в плагиате, а с другой — трудно соблюсти эффект неожиданности в каком-то устоявшемся жанровом каноне. Однако музыканты делают свою работу честно и добросовестно, а новый альбом «Округ — не Колумбия» открыл перед «СГА» сразу целый веер дальнейших перспектив развития.