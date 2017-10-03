«Кукрыниксы», 6 октября. Арена КТЗ (Калуга)

Приглашаем всех на прощальный концерт группы КУКРЫНИКСЫ в Калуге

После серии концертов, на которых коллектив планирует исполнить лучшие песни за 20 лет, группа закончит свой творческий путь.

"Друзья, вот мы и дожили до двадцатилетия группы!

Осень 2017 года и весна 2018 пройдут под знаменем «Юбилейных концертов группы Кукрыниксы»! Все хиты, значимые песни, на которых строилась наша музыка и наша жизнь, все это будет в сет листе группы.

Ваша поддержка и любовь бесценна и велика! За все эти годы, именно Вы дали нам возможность не сомневаться в наших делах и планах! Много интересных людей, музыкантов, звукорежисеров, техников, администраторов, фан-клубов, единомышленников коснулось нашего творчества и все они, безусловно, останутся в нашей истории! Истории, которая завершается!

После юбилейного тура группа «Кукрыниксы» заканчивает свой творческий путь! Продолжать существовать, по мнению лидера группы Алексея Горшенева, под названием союза карикатуристов (во многом чуждых и совсем чужих людей) - не представляется возможным! Творческие замыслы Алексея ассоциируются уже в новом и с новым!

На базе группы «Кукрыниксы» начнет свою жизнь - проект «ГОРШЕНЕВ».

Изменения коснутся не только названия, но и состава, музыкального направления, концепции. Хотя, конечно, уйти от «прошлого» далеко не удастся. Значимые песни группы, хиты, останутся и в новом детище!

Спасибо за понимание друзья и увидимся на «Юбилейных-Прощальных» концертах!"