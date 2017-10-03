«АукцЫон», 13 октября. «16 Тонн»

«Леонид Федоров и «АукцЫон» существуют в немыслимой для простого смертного стратосфере, и не в том смысле, в каком в ней обустроилась та или иная суперзвезда, — на «аукцыоновские» выси горние билета не купишь ни за миллионы дензнаков, ни за миллиарды просмотров на Youtube. И с каждым альбомом этот коллективный жилец вершин забирается все выше и выше» (Rolling Stone)

Существующий с конца 70-х и слывущий одним из главных музыкальных символов Петербурга коллектив Леонида Фёдорова всегда имел к року лишь формальное отношение. Музыканты попробовали играть едва ли не во всех существующих стилях, да так и не смогли остановиться на одном-единственном.

Аукцыонисты никогда не знают, с какой программой выступят в очередной раз. Все, что происходит на концертах, — спонтанность и сплошная импровизация. Старые и новые хиты из полюбившихся публикой альбомов «Вернись в Сорренто», «Так я стал предателем», «Чайник вина», «Зимы не будет», «Птицы» и других буквально заново рождаются в атмосфере живого творчества.

По словам музыкантов, каждый раз они получают неизъяснимое удовольствие от совместного творчества на сцене, и делают это с таким вдохновением и энергетикой, что эти эмоции неминуемо подхватывает зал.

В прошлом году команда выпустила десятый студийный альбом «На Солнце», песни с которого будут согревать московских фанов в «16 тоннах» наряду с лучшими работами минувших лет и фирменными импровизациями группы.