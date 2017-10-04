Знаменитый российский пианист скончался прямо на сцене

Прославленный отечественный пианист, Заслуженный артист РФ, солист Иркутской областной филармонии Михаил Клейн скончался во время концерта в органном зале вечером 3 октября.

Печальное известие подтвердила художественный руководитель филармонии Марина Токарская, сообщает InterMedia. «Причина смерти ещё устанавливается. Несмотря на пожилой возраст, Клейн не жаловался на здоровье и, насколько нам известно, не страдал какими-либо тяжёлыми болезнями», — отметила Токарская.

По её словам, пианист умер, исполняя собственное сочинение. Артисту было 72 года. Rлейн был солистом Иркутской филармонии с 1972 года. Он окончил Иркутское училище искусств и московскую государственную консерваторию им. П.И.Чайковского, в молодые годы работал с ведущими эстрадными исполнителями, в том числе с Дином Ридом.

