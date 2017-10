Оглашены номинанты на попадание в Зал славы рок-н-ролла

Обнародован реестр номинантов на инкорпорацию в Зал славы рок-н-ролла в 2018 году

В опубликованный 4 октября 2017 года список вошли 19 групп и музыкантов, включая Radiohead, Depeche Mode, Кейт Буш, Dire Straits, Judas Priest, Eurythmics, Нину Симон, Rage Against The Machine, Bon Jovi, Cars, сообщает InterMedia со ссылкой на Billboard. Нетрудно заметить, что в этом году в списке доминируют британцы.

Итоги голосования, которое выявит пятерых победителей, будут объявлены в декабре, а церемония введения в Зал славы состоится 14 апреля в Кливленде.

В 2017 году в Зал славы рок-н-ролла были введены Джоан Баэз, Electric Light Orchestra, Journey, Pearl Jam, Тупак Шакур и Yes.

Список номинантов в Rock and Roll Hall of Fame:

Bon Jovi

Cars

Depeche Mode

Dire Straits

Eurythmics

J. Geils Band

Judas Priest

Kate Bush

LL Cool J

Link Wray

MC5

The Meters

The Moody Blues

Nina Simone

Radiohead

Rage Against The Machine

Rufus featuring Chaka Khan

Sister Rosetta Tharpe

Zombies