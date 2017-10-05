Украина приняла закон о гастролях российских артистов в стране

Украинский парламент принял закон о гастрольных мероприятиях, предусматривающий строгие правила в проведении мероприятий с участием российских артистов в стране.

Как пишет «Интерфакс» согласно документу, российские исполнители смогут выступать на Украине только после согласования концертов со Службой безопасности Украины.

Отмечается, что за законопроект «Об особенностях организации и проведения гастрольных мероприятий на Украине при участии граждан страны-агрессора» проголосовали 232 народных депутата (при необходимом минимуме в 226 голосов).

Документ, в частности, предусматривает запрет проведения гастрольных мероприятий, если в нем участвует артист, внесенный в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Кроме того, в случае, если участником гастролей является гражданин страны-агрессора, то организатор обязан не позже чем за 30 дней до дня проведения гастролей подать в СБУ запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения этого гражданина для участия в данном мероприятии. СБУ рассматривает запрос и в течение 10 дней дает организатору гастролей ответ о наличии или отсутствии оснований для недопущения такого артиста.