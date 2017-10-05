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Украина приняла закон о гастролях российских артистов в стране

20:00 5.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Украинский парламент принял закон о гастрольных мероприятиях, предусматривающий строгие правила в проведении мероприятий с участием российских артистов в стране.

Как пишет «Интерфакс» согласно документу, российские исполнители смогут выступать на Украине только после согласования концертов со Службой безопасности Украины.

Отмечается, что за законопроект «Об особенностях организации и проведения гастрольных мероприятий на Украине при участии граждан страны-агрессора» проголосовали 232 народных депутата (при необходимом минимуме в 226 голосов).

Документ, в частности, предусматривает запрет проведения гастрольных мероприятий, если в нем участвует артист, внесенный в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Кроме того, в случае, если участником гастролей является гражданин страны-агрессора, то организатор обязан не позже чем за 30 дней до дня проведения гастролей подать в СБУ запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения этого гражданина для участия в данном мероприятии. СБУ рассматривает запрос и в течение 10 дней дает организатору гастролей ответ о наличии или отсутствии оснований для недопущения такого артиста.

Темы: Украина, Шоу и представления в России и за рубежом, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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06.10.2017, 00:24
Гость: .

Москва , ноябрь 1941год. С большим успехом проходят гастроли мюнхенского цирка Кроне
05.10.2017, 22:50
Гость: гость с альфа цетнавры

у нас есть, вражеские цирки веселят людей и роздают листовки
05.10.2017, 21:19
Гость: Skeptik

Все как в СССР
Такого нет нигде,
Фашизм !
Все комментарии (4)
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