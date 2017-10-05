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Arch Enemy. 10 октября, ГлавClub GreenConcert (ex-YotaSpace)

17:09 5.10.2017

Выход пластинки «Will To Power» состоялся 8 сентября

А уже в октябре поклонники гитарного мастерства Майкла Эмотта и брутального вокала элегантной Алиссы Уайт-Глаз смогут насладиться мощью живого выступления.

Впечатленным сумасшедшей поддержкой шведам не терпится вернутся в наши края с ещё более эффектным шоу.

Новые песни и классические хиты в стиле мелодик-дэт пронесутся над нашими землями в свежем звучании - Arch Enemy обещают устроить незабываемый метал-праздник, который ни в коем случае нельзя пропускать! Готовимся и ждем! 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Шоу и представления в России и за рубежом
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