Arch Enemy. 10 октября, ГлавClub GreenConcert (ex-YotaSpace)

Выход пластинки «Will To Power» состоялся 8 сентября

А уже в октябре поклонники гитарного мастерства Майкла Эмотта и брутального вокала элегантной Алиссы Уайт-Глаз смогут насладиться мощью живого выступления.

Впечатленным сумасшедшей поддержкой шведам не терпится вернутся в наши края с ещё более эффектным шоу.

Новые песни и классические хиты в стиле мелодик-дэт пронесутся над нашими землями в свежем звучании - Arch Enemy обещают устроить незабываемый метал-праздник, который ни в коем случае нельзя пропускать! Готовимся и ждем!