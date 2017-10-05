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Opeth. 11 октября, ГлавClub GreenConcert (ex-YotaSpace)

17:13 5.10.2017

Самая прогрессивная среди экстремальных и самая экстремальная среди прогрессивных – Opeth в Москве и Санкт-Петербурге со своим последним альбомом Sorceress.

Умение создать сложный, но легко воспринимаемый и непредсказуемый в своем развитии материал, заставляет ждать каждый новый альбом этой группы с большим нетерпением.

В какой-то мере альбом Sorceress отражает происходящее с группой Opeth вообще: на протяжении своих 12 альбомов коллектив изучил массу жанров, сращивая их самым нетривиальным образом, а здесь, похоже, окончательно представил слушателям свое видение целого жанра.

Кажется, что это уже происходило пять лет назад, но ничего подобного: Sorceress — гораздо более современный, осмысленный и самостоятельный прог-альбом, чем, например, ретро-эксперимент Heritage. Но, как и любой другой альбом этой группы, это небольшая, но глубокая и полная деталей история, которая переносит слушателя в непредсказуемый выдуманный мир, абстрактный и красочный.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Шоу и представления в России и за рубежом
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