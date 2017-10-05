]]> ]]>
Главная Музыка Анонсы

Тони Брэкстон. 13 октября, Крокус Сити Холл

17:18 5.10.2017

Тони Брэкстон - очаровательная певица с красивым бархатным голосом

Темнокожая соул-дива, исполнительница зажигательных танцевальных мелодий и замечательная актриса, всё-таки больше запомнившаяся публике по лирическим любовным балладам, которые принесли Тони мировую славу и сделали Королевой Соло.

Её песни стали достоянием мировой поп-классики, её альбомы проданы тиражом более 65 миллионов экземпляров, обладательница 7-ми премий Грэмми – великолепная Тони Брэкстон с программой лучших хитов 13 октября в Крокус Сити Холл!

Темы: Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Шоу и представления в России и за рубежом
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.