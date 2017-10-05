Тони Брэкстон. 13 октября, Крокус Сити Холл

Тони Брэкстон - очаровательная певица с красивым бархатным голосом

Темнокожая соул-дива, исполнительница зажигательных танцевальных мелодий и замечательная актриса, всё-таки больше запомнившаяся публике по лирическим любовным балладам, которые принесли Тони мировую славу и сделали Королевой Соло.

Её песни стали достоянием мировой поп-классики, её альбомы проданы тиражом более 65 миллионов экземпляров, обладательница 7-ми премий Грэмми – великолепная Тони Брэкстон с программой лучших хитов 13 октября в Крокус Сити Холл!